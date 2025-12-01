Porziņģis izlaidīs trešo "Hawks" spēli pēc kārtas
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis saslimšanas dēļ pirmdien izlaidīs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Atlantas "Hawks" spēli ar Detroitas "Pistons".
Porziņģis nepiedalījās arī divās iepriekšējās "Hawks" spēlēs, kurās "vanagi" ar 130:123 uzvarēja Klīvlendas "Cavaliers" komandu un otrajā pagarinājumā ar 142:134 pārspēja Filadelfijas "76ers". Šī Latvijas basketbolistam būs desmitā izlaistā spēle šosezon.
Klubs ziņo, ka maču ar Detroitas komandu saslimšanas dēļ izlaidīs Porziņģis, pleca sastiepuma dēļ malā paliks Džeikobs Topins, bet Trejs Jangs joprojām nespēlēs ceļa savainojuma dēļ.
Šosezon Porziņģis ir piedalījies 12 no 20 "Hawks" spēlēm un vidēji 26 minūtēs laukumā ir guvis 18,7 punktus, izcīnījis 5,9 atlēkušās bumbas, sakrājis 3,3 rezultatīvas piespēles un 1,6 bloķētus metienus. "Hawks" ar 13 uzvarām 21 spēlē ieņem piekto vietu Austrumu konferencē, bet "Pistons" ar bilanci 16-4 ir Austrumu konferences līdere