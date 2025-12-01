IZM rosina piešķirt vairāk nekā trīs miljonus dažādu sporta norišu organizēšanai un izlašu sagatavošanai
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosina no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt papildu 3,1 miljonu eiro, lai nodrošinātu Latvijas izlašu sagatavošanos un dalību starptautiskos sporta pasākumos, liecina informācija Tiesību aktu portālā.
Atbalsts tostarp paredzēts Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) sagatavošanās programmai "Losandželosa 2028", Latvijas vīriešu hokeja izlases dalībai 2026. gada pasaules čempionātā, kā arī sieviešu un vīriešu volejbola izlašu sagatavošanās pasākumiem Eiropas čempionātam un Pasaules kausa junioriem 6. posma organizēšanai kamaniņu sportā.
Vairāk nekā pusi finansējuma jeb kopumā 1,9 miljonus eiro piedāvāts novirzīt LOK, lai īstenotu "Losandželosa 2028" Jāņa Daliņa sagatavošanās atbalsta programmu un olimpisko sagatavošanās programmu.
Vēl 489 478 eiro plānots novirzīt Latvijas Volejbola federācijai, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlašu sagatavošanos un dalību 2026. gada Eiropas čempionātā, kā arī FIVB "Beach Pro Tour Futures" posma organizēšanu nākamgad.
388 484 eiro plānots novirzīt Latvijas Hokeja federācijai, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Latvijas vīriešu hokeja izlases sagatavošanos un dalību 2026. gada pasaules čempionātā. Latvijas Kamaniņu sporta federācijai iezīmēti 67 237 eiro Pasaules kausa junioriem 6. posma rīkošanai, savukārt Latvijas Riteņbraukšanas federācijai plānots piešķirt 35 000 eiro "Baltic Chain Tour" Latvijas posmam.
Latvijas Bobsleja un skeletona federācija saņems 25 000 eiro pasaules kausa posma skeletonā organizēšanai. Latvijas Biatlona federācijai plānots piešķirt 69 795 eiro 2026. gada IBU Junioru kausa organizēšanai. Finansējums paredzēts arī Latvijas Handbola federācijai - 38 080 eiro Latvijas U-18 handbola izlases startam Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Latvijas Paralimpiskajai komitejai iezīmēti 100 000 eiro Latvijas Paralimpiskās vienības nodrošināšanai.