Madonas novada pārstāvji atved medaļas no Jēkabpilī notikušā Latvijas taekvondo čempionāta
Jēkappilī norisinājies Latvijas čempionāts taekvondo ITF versijā, kurā ar lieliskiem sasniegumiem startējuši Madonas novada jaunie sportisti.
Uz sacensībām devās 10 sportisti kopā ar treneri Jāni Ulmi. Sīvas cīņas un liela konkurence bija abās disciplīnās - TUL tehnikā un sparingā. Kopumā Madonas novada jaunie sportisti izcīnīja 3 zelta, 3 sudraba un 4 bronzas medaļas savās vecuma un svara kategorijas grupās, vēsta Madonas novada pašvaldība.
Zelta medaļas izcīnīja: Amēlija Iļjina - sparingā, Lote Gineviča - sparingā un Jānis Laube - sparingā.
Sudraba medaļas izcīnīja: Toms Paeglis - sparingā, Adrians Zagorskis - sparingā un Pēteris Lielmanis - sparingā.
Bronzas medaļas izcīnīja: Lote Gineviča - TUL tehnikā, Toms Paeglis - TUL tehnikā, Kristaps Putniņš - sparingā un Jānis Ankravs - TUL tehnikā.
Līdz goda pjedestālam mazliet pietrūka - Kristoferam Ksavjeram- Majakatakatham un Dāvidam Henkem.
Šajās sacensībās komandu ieskaitē startējām kopā ar Latvijas Taekvondo ITF Reģionālo Asociāciju un izcīnījām 1.vietu komandu kopvērtējumā. Liels paldies Haraldam Tropam, kurš šoreiz palīdzēja, kā sportistu asistents. Paldies arī vecākiem, kuri bija klātesoši un atbalstīja mūs no tribīnēm un protams tiem visiem, kas atbalstīja mūs attālināti.