Latvijas basketbolisti Austrijā cīnīsies par pirmo uzvaru jaunā trenera vadībā
Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Vīnē 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē izbraukumā spēkosies ar Austrijas valstsvienību. F grupas spēle Vīnē sāksies plkst. 21.20 pēc Latvijas laika, maču tiešraidē translējot televīzijas kanālam LTV7 un "Go3 Sport 1".
Abas komandas kvalifikācijas ciklu sāka ar zaudējumiem. Piektdien Latvijas basketbolisti, savu pēdējo maču valstsvienības rindās aizvadot Dairim Bertānam, mājās ar 78:86 zaudēja Nīderlandei, bet Austrija izbraukumā ar 78:90 atzina Polijas pārākumu.
Pārsvarā Austrijas izlases spēlētāji pārstāv vietējo līgu komandas. Pret Poliju par rezultatīvākajiem kļuva basketbolisti, kuri ikdienā spēlē ārpus Austrijas. Ar 19 punktiem izcēlās "Heidelberg" basketbolists Silveins Landesbergs, bet 14 guva Rumānijā prasmes atrādījušais Bogics Vujosevičs. Karjeras laikā Telavivas "Maccabi" rindās piecas sezonas pavadīja Silveins Landesbergs, kurš kļuva par izlases rezultatīvāko pret Austriju (20 punkti). Iepriekšējo sezonu Landesbergs pavadīja Spānijas "Gran Canaria", bet šo rezultatīvi sācis Austrijā.
F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisināsies Katarā.
Gatavojoties spēlēm, kandidātu sarakstu nācās koriģēt spēlētāju veselības stāvokļa dēļ, un šajā sabraukumā valstsvienībai nevar palīdzēt Ojārs Siliņs un Kārlis Šiliņš. Pagājušās nedēļas vidū komandai pievienojās Anrijs Miška un Rodijs Mačoha. Mačam ar Austriju ārpus pieteikuma paliks Miška, Ričards Aizpurs un Toms Skuja, bet valstsvienības rindās karjeru noslēgušo Bertānu sastāvā aizstās Šiliņš, kurš tomēr spējis atgriezties ierindā.
Latvijas izlases galvenajam trenerim Sito Alonso izlasē palīdz treneri Roberts Štelmahers, Artūrs Visockis-Rubenis, Kaspars Vecvagars un Dāvis Čoders un fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidāti:
Adrians Andževs, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Anžejs Pasečņiks ("Lioneers", Taivāna), Toms Leimanis (bez kluba), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Rodijs Mačoha ("Rīgas zeļļi"), Kārlis Šiliņš ("Trabzonspor", Turcija).