Serbija izmoka uzvaru Bosnijā Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē
Serbijas vīriešu basketbola izlase svētdien 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē, pavadot lielāko daļu mača iedzinējos, atspēlējās un tika pie panākuma. C apakšgrupas mačā Serbija izbraukumā ar 74:72 (13:15, 22:24, 16:19, 23:14) apspēlēja Bosniju un Hercegovinu, tiekot pie otrās uzvaras pēc kārtas.
Serbija, kas pavadīja lielāko daļu spēles iedzinējos arī pret Šveici, vēl trešās ceturtdaļas izskaņā zaudēja ar 48:56, bet noslēdzošās ceturtdaļas vidū serbi pēc 12:1 izrāviena izvirzījās vadībā ar 65:62. Desmit sekundes līdz finālsvilpei mājinieki samazināja deficītu līdz -1, taču Danilo Andžušičs raidīja grozā vienu soda metienu un panāca 74:72, serbiem tiekot pie panākuma.
Serbijas uzvaru ar 24 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām sekmēja Nikola Tanaskovičs, Ognjens Jaramazs iekrāja 15 punktus, bet vēl 11 punktus guva Stefans Momirovs. Starp laukuma saimniekiem rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Ksavjers Kastaneda, kamēr Emirs Sulejmanovičs noslēdza maču ar 11 punktiem.
Citā C grupas spēlē Turcija viesos ar 85:60 apspēlēja Šveici, tiekot pie otrā panākuma.
Savukārt A grupā Spānija mājās ar 90:61 (19:22, 28:11, 23:13, 20:15) pārliecinoši uzvarēja Gruziju. Mājinieku rindās ar 17 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Santi Justa, bet Isans Almansa iekrāja 12 punktus un deviņas bumbas zem groziem. Gruzijas izlasē ar desmit gūtiem punktiem rezultatīvākie bija Tornike Šengelija un Mate Hatiašvili.
Jau ziņots, ka otrā A grupas mačā Ainara Bagatska vadītā Ukraina Rīgā ar 88:71 pārspēja Dāniju, izcīnot otro uzvaru pēc kārtas.
Tāpat kā divos iepriekšējos turnīros, arī 2027. gadā Pasaules kausa izcīņā piedalīsies 12 Eiropas komandas, kuras tiks noskaidrotas vairākās kvalifikācijas kārtās. Kvalifikācijas pirmajā kārtā piedalīsies 32 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, aizvadot divu apļu turnīru.