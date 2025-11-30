Latvijas biatlonisti Pasaules kausā jauktajā stafetē finišē 21. vietā, uzvarētāju laurus plūc Francijas komanda
Latvijas biatlonisti Aleksandrs Patrijuks, Edgars Mise, Bendika un Sanita Buliņa svētdien Estešundā Pasaules kausa biatlonā pirmajā posmā ierindojās 21. pozīcijā.
Uzvaru izcīnīja Francijas biatlonisti Emiljēns Žakelēns, Eriks Pero, Žistīne Brezā-Bušē un Lū Žanmono, kuri kopā izmantoja tikai sešas rezerves patronas un finišu sasniedza pēc stundas piecām minūtēm un 16,5 sekundēm.
Itālijas biatlonisti izmantoja astoņas rezerves patronas un finišā zaudēja uzvarētājiem 25,2 sekundes, ieņemot otro vietu, bet norvēģi ar vienu soda apli un izmantotām septiņām rezerves patronām piekāpās francūžiem minūti un 5,3 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Latvijas kvartets kopā izmantoja 18 rezerves patronas un nopelnīja trīs soda apļus, finišā zaudējot uzvarētājiem septiņas minūtes un 17,1 sekundes. No 23 startējušajiem kvartetiem divi tika apsteigti par apli.
Patrijuks, kurš startēja no 21. pozīcijas, abās šaušanās kopā izmantoja visas sešas rezerves patronas un nodeva stafeti Misem 22. vietā, atpaliekot no pozīciju augstāk esošās Bulgārijas par 20 sekundēm.
Mise abās ugunslīnijās izmantoja pa divām rezerves patronām un noslīdēja uz pēdējo vietu 23 duetu konkurencē, zaudējot vietu augstāk esošajai Kazahstānai 20 sekundes.
Bendika abās šaušanā izmantoja pa divām rezerves patronām, taču tas viņai neliedza pakāpties par divām vietām un nodot stafeti Buliņai 21. vietā. Noslēdzošajā etapā Buliņa sāka ar vienu rezerves patronu pirmajā šaušanā un pakāpās uz 20. pozīciju, bet otrajā šaušanā viņa nopelnīja trīs soda apļus un finišu sasniedza 21. vietā.
Jau ziņots, ka jauktajā pāru stafetē Latvijas duets Renārs Birkentāls un Estere Volfa ierindojās 14. pozīcijā.
Posma turpinājumā otrdien gan vīrieši, gan sievietes sacentīsies individuālajā distancē, piektdien sievietes un sestdien vīrieši sacentīsies sprinta sacensībās, bet 7. decembrī notiks iedzīšanas sacensības.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Decembra vidū biatlonisti sacentīsies Hohfilcenē Austrijā, bet pēc nedēļas - Francijas trasē Ansī. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.