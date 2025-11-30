Birkentāls un Volfa pāru stafetē izcīna 14. vietu, pārliecinoši triumfē zviedru duets
Latvijas sportisti Renārs Birkentāls un Estere Volfa svētdien Estešundā Pasaules kausa biatlonā pirmajā posmā izcīnīja 14. vietu pāru stafetē. Latvieši, kurus šautuvē aizkavēja deviņu rezerves patronu izmantošana, finišēja 14. vietā divas minūtes un 43 sekundes pēc uzvarētājiem. 12. vieta bija tikai 1,2 sekunžu attālumā.
Drošu uzvaru svinēja zviedri Sebastians Sāmuelsons un Elva Halvašsone, kuri aizvēra visus mērķus, izmantojot četras rezerves patronas. Zviedrijas dueta finiša laiks bija 35 minūtes un 12,1 sekunde.
Otro vietu izcīnīja norvēģi Sturla Holms Lēgreids un Mārena Kirkēide, kuri pielietoja sešas rezerves patronas un uzvarētājiem zaudēja 19,1 sekundi.
Trešo vietu noslēgumā izrāva francūziete Kamilla Benē, kura par pussekundi pārspēja vācieti Marlēnu Fihtneri. Francijas duetam, kurā bija arī Fabjēns Klods, bija viens soda aplis un sešas papildu patronas, kā arī 37,3 sekunžu deficīts pret uzvarētājiem.
Birkentāls savā pirmajā posmā visu mērķu aizvēršanai ņēma talkā četras papildu patronas un stafeti Volfai nodeva 14. pozīcijā 24 duetu konkurencē. Volfa ugunslīnijā bija nekļūdīga, kas ļāva Birkentālam savu otro etapu sākt 13. vietā.
Birkentāls katrā šaušanā izmantoja pa vienai rezerves patronai un pakāpās uz 12. pozīciju, kurā Volfa sāka Latvijas izlases pēdējo posmu. Volfa vēlreiz šaušanā guļus bija nekļūdīga un pacēlās uz 11. pozīciju, taču šaušanā stāvus vajadzēja izmantot visas trīs papildu patronas, kā dēļ latviete atkāpās uz 14. vietu.
Savukārt jauktajā stafetē plkst. 17.40 Latvijas biatlonisti Aleksandrs Patrijuks, Edgars Mise, Baiba Bendika un Sanita Buliņa startēs ar 21. numuru 23 kvartetu konkurencē.
Posma turpinājumā otrdien gan vīrieši, gan sievietes sacentīsies individuālajā distancē, piektdien sievietes un sestdien vīrieši sacentīsies sprinta sacensībās, bet 7. decembrī notiks iedzīšanas sacensības.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Decembra vidū biatlonisti sacentīsies Hohfilcenē Austrijā, bet pēc nedēļas - Francijas trasē Ansī. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.