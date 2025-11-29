Kalendas bobsleja ekipāžai Austrijā astotā vieta divnieku sacensībās; viss pjedestāls vāciešiem
Latvijas bobsleja ekipāža Jēkabs Kalenda/Matīss Miknis sestdien Austrijā Pasaules kausa otrajā posmā ieņēma astoto vietu divnieku sacensībās, bet Renārs Grantiņš/Lauris Kaufmanis finišēja 21. vietā.
Kalenda/Miknis pirmajā braucienā sasniedza 11. ātrāko laiku, otrajā bija sestie un divu braucienu summā uzvarētājiem vāciešiem Johannesam Lohneram un Georgam Fleišhaueram zaudēja 1,45 sekundes.
Grantiņš/Kaufmanis pirmajā braucienā ieņēma 21. vietu 33 ekipāžu konkurencē, līderim Lohneram zaudējot 99 sekundes simtdaļas un otrajam braucienam, kurā iekļuva 20 labākās ekipāžas, nekvalificējoties.
Visu goda pjedestālu aizņēma vācieši. Otrā bija Frančesko Frīdriha pilotētā ekipāža, tautiešiem piekāpjoties 0,05 sekundes, bet trešā - Ādama Amūra ekipāža, uzvarētājiem zaudējot 0,81 sekundi.
Pēc diviem posmiem kopvērtējumā 450 punkti ir Lohneram, 420 punkti - Frīdriham un 400 punktu - Amūram.
Kalenda ar 280 punktiem ieņem devīto vietu, bet Grantiņš ar 112 punktiem - 22. vietu.
Pirmajā posmā olimpiskajā Kortīnas d'Ampeco trasē Kalenda/Arnis Bebrišs ieņēma 13. vietu, bet Grantiņš/Edgars Ungurs - 23. vietu.
Svētdien bobslejisti sacentīsies četrinieku sacensībās.
Sieviešu sacensībās šajā posmā Latvija nav pārstāvēta.
Šosezon, sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, ir paredzēti septiņi Pasaules kausa posmi. Nākamais posms decembra vidū notiks Norvēģijas trasē Lillehammerē, ceturto posmu uzņems Sigulda, bet pēc jaunā gada notiks posmi Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.