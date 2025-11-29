Leimanis pēc zaudējuma Nīderlandei: "Tālāk ejot uz priekšu, viss būs kārtībā"
Latvijas vīriešu basketbola izlases jaunais treneris Sito Alonso vēl mēģina iepazīt visus valstsvienības spēlētājus, sarunā ar žurnālistiem atzina Latvijas basketbolists Toms Leimanis.
Latvijas izlase piektdien Rīgā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajā spēlē ar 78:86 zaudēja Nīderlandei.
"Slikti iesākām, sākums nebija tāds, kā mēs vēlējāmies, bet pati spēles kvalitāte nebija tik slikta. Mēs dabūjām daudz brīvus metienus, bet neiemetām, pazuda varbūt pārliecība. Otrais puslaiks parādīja to, kā varam spēlēt, un no tā arī jāiet uz priekšu," teica Leimanis.
"Pēc pirmās spēles nevajadzētu izdarīt secinājumus par to, kā mēs spēlējam un kā būs tālāk. Mēs mācāmies, arī treneris mācās un mēģina mūs iepazīt. Tālāk ejot uz priekšu, viss būs kārtībā, jāmēģina uzticēties vienam otram," viņš piebilda.
Pret Nīderlandi Latvijas valstsvienības rindās savu pēdējo maču aizvadīja kapteinis Dairis Bertāns, taču Leimanis norādīja, ka tas komandai netraucēja sagatavoties spēlei.
Šī arī bija pirmā spēle Latvijas izlases galvenā trenera amatā Sito Alonso. Leimanis izcēla, ka pagaidām spāņu speciālists nav veicis lielas izmaiņas Latvijas izlases taktiskajā zīmējumā, jo tas tiks darīts pakāpeniski.
"Pirmajā sabraukumā un spēlē jaunais treneris nemēģina visu uzreiz mainīt. Tas notiks pakāpeniski. Ir lietas, kas ir citādākas, aizsardzībā ir citas detaļas, bet uzbrukumā mēģinām izmantot labākās opcijas, kas mums ir. Ar laiku mainīsies iestrādes un pārējās sistēmas," viņš skaidroja.
Pirmdien šajā izlašu logā Latvijas basketbolisti vēl pirmdien izbraukumā spēkosies ar Austriju.
F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko vienību trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā.