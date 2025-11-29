Balinskis ar "Panthers" zaudē "Flames"; Ābols un "Flyers" uzvar "bullīšos"
Latvijas aizsargs Uvis Jānis Balinskis piektdien pielietoja vienu spēka paņēmienu Floridas "Panthers" zaudējumā savā laukumā Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā.
"Panthers" ar rezultātu 3:5 (2:2, 0:2, 1:1) zaudēja Kalgari "Flames" komandai.
Balinskis spēlēja 12 minūtes un 13 sekundes, kuru laikā pielietoja vienu spēka paņēmienu, statistikā atzīmējoties ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
"Panthers" vienībā, kas sestajā minūtē izvirzījās vadībā ar 2:0, vārtus guva Evans Rodrigess, Sems Benets un Breds Maršāns.
Uzvarētājiem pa vārtiem guva Jans Kuzņecovs, Makkenzijs Vīgars, Morgans Frosts, Nazems Kadri, kurš sakrāja arī divas rezultatīvas piespēles, un Džoels Farabī.
Mājinieku vārtos Daņiils Tarasovs atvairīja 29 no 33 metieniem, bet viesiem Devins Kūlijs tika galā ar 37 metieniem.
"Panthers" ar 25 punktiem 24 spēlēs ieņem 14. vietu Austrumu konferencē.
Tikmēr Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols piektdien pielietoja vienu spēka paņēmienu mačā, kurā viņa pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" komanda izcīnīja uzvaru.
"Flyers" pēcspēles metienos ar 4:3 (2:0, 1:3, 0:0, 0:0, 1:0) uzvarēja Ņujorkas "Islanders" komandu.
Ābols laukumā pavadīja 10 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā izpelnījās divas soda minūtes, kuru laikā vārti zaudēti netika, vienreiz meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un pielietoja vienu spēka paņēmienu, uzvarēja divos no četriem iemetieniem, cīņu noslēdzot ar negatīvu lietderības koeficientu -2.
Uzvarētājiem spēles laikā pa vārtiem guva Taisons Forsters, Šons Kuturjē un Trevors Zīgrass vairākumā, izvirzot Filadelfijas komandu vadībā ar 3:0, bet pēcspēles metienos izcēlās Zīgrass un Treviss Koneknijs.
Mājiniekiem vārtus guva Ēmils Heinemans, Metjū Šēfers un Anderss Lī, bet pēcspēles metienos izcēlās Sīmons Holmstrems.
"Flyers" vārtos Sāmuels Ešons atvairīja 28 metienus, bet "Islanders" komandā Davids Ritihs tika galā ar 18 metieniem.
"Flyers" ar 29 punktiem 23 spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē.
Abiem Latvijas vārtsargiem paliekot rezervē, Artūra Šilova pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" piektdien viesos Nacionālās hokeja līgas (NHL) izbraukuma mačā uzvarēja Elvja Merzļikina pārstāvēto Kolumbusas "Blue Jackets".
"Penguins" pagarinājumā svinēja uzvaru ar rezultātu 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 1:0), sagādājot Kolumbusas komandai ceturto zaudējumu pēc kārtas.
Uzvarētāju vārtos Tristans Džerijs atvairīja 26 metienus, bet mājiniekiem Džets Grīvss tika galā ar 20 metieniem.
Pitsburgas komandā, atspēlējoties no 1:3, divus vārtus guva Sidnijs Krosbijs, pa vieniem - Braiens Rasts un aizsargs Kriss Letāns, kurš izcēlās papildlaika 59. sekundē.
Mājiniekiem pa vārtiem guva Šons Monahans, Brendans Gaunss, kurš izcēlās mazākumā, un Zeks Verenskis.
"Penguins" ar 29 punktiem 23 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferencē, bet "Blue Jackets" ar 27 punktiem 25 spēlēs - 13. vietu.
Vēl vienā mačā bez savainotā uzbrucēja Teodora Bļugera spēlējošā Vankūveras "Canucks" viesos ar 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) zaudēja Sanhosē "Sharks", piedzīvojot septīto zaudējumu pēdējās deviņās spēlēs.
Bļugers savainojuma dēļ nepiedalījās sezonas pirmajās četrās spēlēs, bet ķermeņa apakšdaļas savainojuma dēļ nav spēlējis kopš oktobra vidus.
Vankūveras komandā vārtus guva Broks Bosers un Elīass Petešons, bet Sanhosē vienībā - Viljams Smits, Viljams Ēklunds un Adams Godē.
Vankūveras komanda ar 22 punktiem 25 mačos Rietumu konferencē ieņem 14. vietu.