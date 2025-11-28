Latvijas 2025. gada basketbola izcilnieku sumināšana; 28.11.2025.
Latvijas basketbola savienība 28. novembrī apbalvoja 2024./2025. gada sezonas izcilniekus, piešķirot gada balvas basketbolā 14 nominācijās.
Kā godināja 2025. gada Latvijas basketbola izcilniekus. FOTO
Latvijas basketbola savienība (LBS) piektdien apbalvoja 2024./2025. gada sezonas izcilniekus, piešķirot gada balvas basketbolā 14 nominācijās. Par 2025. gada labākajiem basketbolistiem tika atzīti Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Atlantas "Hawks" centra spēlētājs Kristaps Porziņģis un Itālijas vienības Skio "Famila" uzbrucēja Kitija Laksa.
Par gada spēlētāju ir atzīts Latvijas valstsvienības rezultatīvākais spēlētājs Eiropas čempionāta finālturnīrā un vienīgais šī brīža Latvijas pārstāvis NBA Kristaps Porziņģis, kurš uzvarēja ar lielu pārsvaru. Viņš apsteidza vienu no valstsvienības līderiem Eiropas čempionāta finālturnīrā Rīgā Rihardu Lomažu, trešās vietas ieguvēju Adrijas līgā Dāvi Bertānu, Eirolīgas ceturtdaļfinālistu Rolandu Šmitu, kā arī Eirolīgas un Turcijas čempionu Artūru Žagaru. Porziņģis par Latvijas gada basketbolistu ir atzīts ceturto reizi, iepriekš šādu atzinību izpelnoties 2016., 2017. un 2024. gadā.
LBS ziņo, ka arī Itālijas čempione un kausa ieguvēja, kā arī Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) fināliste Kitija Laksa uzvarēja pārliecinoši. Nominantu piecniekā bija iekļauta arī Baltijas un Lietuvas vicečempione Kate Vilka, Ungārijas vicečempione un kausa ieguvēja Aleksa Gulbe, Turcijas čempionāta bronzas medaļas ieguvēja Anete Šteinberga un Polijas čempionāta bronzas godalgas īpašniece Digna Strautmane.
Laksa Latvijas basketbola gada balvu ieguva ceturto reizi pēc kārtas un piekto reizi karjerā, iepriekš par labāko tiekot atzītai arī 2018. gadā.
Par Oļģerta Altberga vārdā nosauktās balvas labākajam trenerim īpašnieku pirmo reizi kļuva Jānis Gailītis. LBS ziņo, ka vērā ņemamu atbalstu saņēma gan Latvijas vīriešu valstsvienības bijušais galvenais treneris Luka Banki, valstsvienībai sasniedzot sezonas bilanci 7-3, gan Latvijas 3×3 basketbola izlases treneris Raimonds Feldmanis, komandai izcīnot otro vietu Eiropas čempionātā, gan trīs titulu ieguvējs Mārtiņš Gulbis, gan Vācijas kausu ieguvušie Jānis Gailītis un Matīss Rožlapa, gan Eiropas jaunatnes čempionātos ar savām izlasēm labus rezultātus sasniegušie Ilze Ose-Hlebovicka, Valdis Razumovskis un Ainars Zvirzgdiņš.
Par gada 3×3 basketbolistu tika atzīts Latvijas izlases līderis un Eiropas čempionāta simboliskās izlases dalībnieks Nauris Miezis. Par gada 3×3 basketbolisti tika atzīta Ketija Vihmane, 2025. gadā Latvijas sieviešu izlasei pirmo reizi uzvarot divos Pasaules sērijas posmos, bet Vihmanei sezonas beigās sasniedzot personisko un Latvijas rekordu - 22. vietu Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) pasaules 3×3 basketbolistu rangu tabulā.
Par gada jaunatnes treneri kļuva Ilze Ose-Hlebovicka, kuras trenētā Latvijas U-16 meiteņu izlase ieguva ceļazīmi uz Pasaules kausa izcīņu. LBS ziņo, ka viņa šajā nominācijā uzvarēja sīvā konkurencē.
Par gada cerību tika nosaukta Eiropas U-20 basketbola čempionāta simboliskās izlases dalībniece Raina Tomašicka.
LBS Treneru un Jaunatnes komisijas varēja balsot arī par 2025. gada Eiropas jaunatnes čempionātu simbolisko piecnieku dalībniekiem Valdi Valteru un Sindiju Sondori, jaunatnes Eiropas čempionātu statistikas līderiem Evelīnu Otto, Annu Liepiņu un Iļju Kurucu, kā arī Eiropas U-20 čempionāta B divīzijas vērtīgāko spēlētāju Rolandu Šulcu. LBS ziņo, ka vairākums nosvērās par labu Tomašickai, kuras gūtie 39 punkti Eiropas U-20 čempionāta izslēgšanas turnīra spēlē ar Francijas izlasi palīdzēja komandai izcīnīt svarīgu uzvaru, turklāt ir jauns Latvijas basketbolistu rezultativitātes rekords FIBA sieviešu komandu čempionātos.
Par gada tiesnesi kļuva aizvadītās sezonas Čempionu līgas spēles par trešo vietu un Eiropas vīriešu čempionāta ceturtdaļfinālā strādājušais Gatis Saliņš.
Par gada menedžeri tika atzīta Maruta Eglīte, kura Eiropas vīriešu basketbola čempionāta finālturnīrā koordinēja "Latvijas sporta vēsturē lielākās starptautiskās basketbola sacensības", "protot rast risinājumus vissarežģītākajās situācijās, tikt galā ar izaicinājumiem, problēmām un pat nelielām krīzēm".
Gada seniores tituls tika piešķirts Ivetai Zēbergai, kuras pārstāvētā Latvijas komanda "Baroneses" pagājušajā vasarā uzvarēja pasaules maksibasketbola čempionātā vecuma grupā virs 60 gadiem. LBS uzsver, ka Andra Purkalna audzēkne Zēberga šajā panākumā izcēlās gan ar precīziem tālmetieniem, gan enerģisku cīņu aizsardzībā, gan perfektu komandas loģistikas organizēšanu un konstruktīvu komunicēšanu ar Starptautisko maksibasketbola federāciju.
Par gada ratiņbasketbolistu tika atzīts ilggadējais Latvijas ratiņbasketbola izlases līderis un 2025. gada Francijas čempions Kārlis Gabranovs.
Gada piemēra balvu saņēma basketbola entuziasts Valters Kristbergs, kurš no darba spēļu sekretariātā ir izaudzis līdz laukuma tiesnesim. LBS ziņo, ka viņš vienlīdz atsaucīgs ir norīkojumiem tiesāt gan Latvijas kausa izcīņas spēles Rīgā, gan Reģionālās līgas spēles Alūksnē, Nīcā vai Locikos.
Balva par gada iniciatīvu tika piešķirta Einārsam Tukišam, kura vadībā ir izveidotas astoņas jauno tiesnešu skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. LBS vēsta, ka viņa vadībā ir izstrādāta unikāla apmācības programma, kur tika iesaistīti apmēram 500 interesentu.
Gada ieguldījuma balvu saņēma Eiropas vīriešu čempionāta līdzjutēju zonas organizators Sandis Miltovičs.
Savukārt par gada ieguldījumu ir atzīts spēlfilmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" režisora Dzintara Dreiberga veikums.
Gada spēlētāja, gada spēlētājas un gada trenera nominācijās uzvarētājus noteica, summējot rezultātus līdzjutēju, masu mediju pārstāvju, LBS Treneru komisijas un LBS valdes balsojumos. Pārējās nominācijās izšķirošs bija LBS komisiju un valdes viedoklis.
Gada balvas basketbolā tradicionāli tiek piešķirtas kopš 2012. gada, suminot laureātus 12-15 nominācijās. Pērn par gada basketbolistu tika atzīts Porziņģis, gada basketbolistes balva tika Laksai, bet gada trenera apbalvojumu saņēma Feldmanis.