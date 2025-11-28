Roberts Krūzbergs Pasaules tūrē šorttrekā ieslido ceturtdaļfinālā arī 1000 metru distancē
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs piektdien Nīderlandē Pasaules šorttreka tūres sezonas pēdējā, ceturtajā posmā sasniedza ceturtdaļfinālu 1000 metru distancē, dienu iepriekš šajā fāzē iekļūstot arī 500 metros. Priekšsacīkstēs Reinis Bērziņš uzvarēja savā slidojumā un iekļuva pirmajā kārtā, bet Linards Reinis Laizāns finišēja trešais. Pirmās kārtas slidojumā jeb cīņā par vietu ceturtdaļfinālā Krūzbergs uzvarēja, turpretī Bērziņš nefinišēja.
Gandarījuma sacensību pirmajā kārtā Bērziņš uzvarēja un sasniedza nākamo fāzi, bet Laizāns tajā tika iecelts ar tiesnešu lēmumu. Sacensības šajā distancē turpināsies svētdien.
5000 metru stafetē šī trijotne ar Māri Jāni Šternmani saņēma sodu un netika pusfinālā.
1000 metros sievietēm Anna Jansone ceturtdaļfinālā finišēja trešā, no iekļūšanas pusfinālā atpaliekot par nepilnām trīs sekundēm, taču viņai būs iespēja piedalīties gandarījuma sacensībās. 500 metros latviete nepārvarēja priekšsacīkstes un apstājās gandarījuma sacensību pirmajā kārtā.
Sestdien sacensības būs no plkst. 10.30, bet svētdien no plkst. 11.15. Pasaules tūres sacensības tiešraidē translē "YouTube" kanālā "Skating ISU".
Šosezon no Latvijas sportistiem Pasaules tūrē startē Reinis Bērziņš, Roberts Krūzbergs, Linards Reinis Laizāns, Māris Jānis Šternmanis un Anna Jansone. Sezonas pirmie divi posmi notika Monreālā, bet trešais Gdaņskā, iepriekšējos etapos Krūzbergam izcīnot divas piektās vietas 1000 un 1500 metros.
Posmos šorttrekisti cīnās par ceļazīmēm uz nākamā gada ziemas olimpiskajām spēlēm. 500 un 1000 metros tiek sadalītas 32 kvotas, 1500 metros - 36 kvotas, stafetēs - pa astoņām kvotām, bet jauktajā stafetē - 12 kvotas.
Iepriekšējā sezonā Krūzbergs 1000 metros divreiz izcīnīja sudraba medaļas un kopvērtējumā bija trešais. Vienreiz viņš bija otrais arī 1500 metros un vienreiz - trešais 500 metros.