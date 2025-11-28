Oskars Piastri pēc uzvaras sprinta kvalifikācijā
Citi sporta veidi
Šodien 21:02
Oskars Piastri uzvar Kataras "Grand Prix" sprinta kvalifikācijā
"McLaren" pilots Oskars Piastri piektdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta pirmspēdējā, 23. posma - Kataras "Grand Prix" sprinta kvalifikācijā. Pirms tam treniņbraucienā ātrāko apli sasniegušais Piastri bija nepārspēts arī sprinta kvalifikācijā, kurā apli veica vienā minūtē un 20,055 sekundēs.
Pirmajā rindā blakus viņam būs "Mercedes" pilots Džordžs Rasels, kurš zaudēja 0,032 sekundes, bet otrajā rindā aiz viņiem būs attiecīgi Piastri komandas biedrs Lando Noriss un Fernando Alonso ("Aston Martin"). No trešās rindas sprintā startēs abi "Red Bull" piloti Juki Cunoda un Makss Verstapens.
Sprints un kvalifikācija pamatsacensībām notiks sestdien.
Kopvērtējumā līderis ar 390 punktiem ir Noriss, par 24 punktiem apsteidzot komandas biedru Piastri un Verstapenu. Uzvaru Konstruktoru kausā jau ir nodrošinājusi "McLaren" vienība.
Šosezon F-1 čempionātā tiek aizvadīti 24 posmi.
Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".