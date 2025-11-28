Rastorgujevam olimpiskās sezonas sākums izpaliek, jo atsvaidzināts sens savainojums
Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs savainojuma dēļ nedēļas nogalē Zviedrijas pilsētā Esterzundā 2025./2026. gada sezonas Pasaules kausa pirmajā posmā nestartēs stafetēs, sportists ziņo "Facebook" kontā.
Sestdien Pasaules kausa sezona vīriešiem Zviedrijā sāksies ar 4x7,5 kilometru stafeti, bet svētdien tiks aizvadītas sacensības jauktajās stafetēs. "Kopā ar treneriem un Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) ārstiem pieņēmām lēmumu, ka izlaidīšu Pasaules kausa pirmā posma stafetes šajā nedēļas nogalē," ziņo Rastorgujevs.
"Pirms dažām dienām treniņā atsvaidzināju senu savainojumu un šobrīd nevaru palīdzēt komandai par viesiem 100 procentiem," skaidro biatlonists.
Viņš vēsta, ka "pamazām tiek palielināta treniņu intensitāte, un ejam uz to, lai jau nākamnedēļ uzsāktu sezonu". Jau ziņots, ka sezonas pirmajā posmā Latvijas izlase gatavojās startēt šādā sastāvā: Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls un Aleksandrs Patrijuks, Baiba Bendika, Estere Volfa un Elza Bleidele, stafetēs piedaloties arī Edgaram Misem un Sanitai Buliņai.
Pasaules kausa sacensībās šosezon būs deviņi posmi. Pirmais no tiem no 29. novembra līdz 7. decembrim notiks Zviedrijas pilsētā Estešundā, decembra vidū biatlonisti sacentīsies Hohfilcenē Austrijā, bet pēc nedēļas - Ansī. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.