"AS Roma" uzvar "Midtjylland" un sagādā dāņiem pirmo zaudējumu UEFA Eiropas līgā
Itālijas futbola klubs "AS Roma" ceturtdien UEFA Eiropas līgas piektās kārtas mačā sagādāja pirmo zaudējumu līderei "Midtjylland" no Dānijas.
"AS Roma" savā laukumā izcīnīja uzvaru ar 2:1 (1:0).
Mača septītajā minūtē laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Neils El-Ainaui. Romas komandai izdevās dubultot pārsvaru tikai 83. minūtē, kad pretinieku vārtsargu pārspēja Stefans el Šāravi.
Viesi vienīgos vārtus guva 86. minūtē, mājinieku vārtos bumbu raidot Paulinju.
Pēc piecām spēļu kārtām "Midtjylland" ar 12 punktiem saglabā pirmo vietu turnīra tabulā.
36 pamatturnīra komandas aizvada mačus ar astoņām dažādām pretiniecēm, tiekoties ar divām katra no četriem groziem komandām.
Pamatturnīra astoņas labākās komandas nodrošina vietas astotdaļfinālā, 9.-24.vietas īpašnieces cīnīsies izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā, bet pārējām vienībām Eiropas kausu sezona būs beigusies. Šāds formāts UEFA Eiropas līgā tiek izspēlēts otro sezonu pēc kārtas, aizstājot tradicionālo grupu turnīru.
UEFA Eiropas līgas fināls notiks maijā Stambulā.
Pagājušajā sezonā Eiropas līgā uzvarēja Totenhemas "Hotspur", kas finālā divu Anglijas komandu duelī ar 1:0 pieveica Mančestras "United".