Merzļikins un Šilovs paliek rezervē, Rodrigo Ābola "Flyers" apspēlē Balinski un esošo čempioni
Naktī uz 27. novembri Nacionālajā hokeja līgā ar mainīgām sekmēm mačus aizvadīja latviešu pārstāvētie klubi - Kolumbusas "Blue Jackets", Pitsburgas "Penguins", Floridas "Panthers" un Filadelfijas "Flyers".
Zaudējumu piedzīvoja Elvja Merzļikina Kolumbusas "Blue Jackets", latvietim paliekot rezervē. Vienība papildlaikā ar 1:2 piekāpās Toronto "Maple Leafs". Kamēr Kolumbusa piedzīvoja jau trešo zaudējumu pēc kārtas, tikmēr Toronto pārtrauca divu neveiksmju sēriju.
Džets Grīvss mājinieku vārtos atvairīja 22 no 24 metieniem un tika atzīts par spēles trešo zvaigzni, bet labākā spēlētāja atzinību izpelnījās pretinieku vārtsargs Džozefs Vols, kurš tika galā ar 35 no 36 metieniem.
Trešā perioda 14. minūtē Zaks Verenskis izvirzīja "Blue Jackets" vadībā, tomēr Īstons Kovans 17. minūtē rezultātu izlīdzināja. Papildlaika pēdējā minūtē uzvaru "Maple Leafs" atnesa Viljama Nīlandera precīzais metiens. "Blue Jackets" vārtos Džets Grīvss atvairīja 22 no pretinieku izdarītajiem 24 metieniem.
Ar 26 punktiem 24 spēlēs "Blue Jackets" ieņem 12. vietu Austrumu konferencē un nākamo maču naktī uz 29. novembri aizvadīs pret Pitsburgas "Penguins".
Pitsburga, kuras rindās rezervē palika Artūrs Šilovs, šonakt ar 4:2 apspēlēja Bufalo "Sabres". Līdz ar panākumu Pitsburga pārtrauca divu zaudējumu sēriju, bet "Sabres" pārtrūka uzvaru virkne.
Metjū Dumba 18. minūtē panāca 1:0 mājinieku labā, un šāds rezultāts bija līdz trešā perioda astotajai minūtei, kurā rezultātu izlīdzināja Džeisons Zakers. Pitsburga panākumu nodrošināja noslēdzošajā trešdaļā. Pie neizšķirta 1:1 izcēlās Braiens Rasts un Kevins Heizs. "Sabres" vienus vārtus atguva, spēles beigās nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, kas ļāva Konoram Djuaram gūt ceturtos vārtus Pitsburgas labā.
Pēc savainojuma izārstēšanas Pitsburgas rindās atgriezās vārtsargs Tristans Džerijs, kurš panākumu veicināja ar 29 atvairītiem metieniem no 31 izdarītā. Ar 27 izcīnītajiem punktiem pēc 22 aizvadītajām spēlēm "Penguins" ieņem devīto vietu Austrumos.
Džarijs novembra sākumā guva traumu un izlaida septiņas spēles pēc kārtas, šajā laikā komandai no Amerikas Hokeja līgas (AHL) izsaucot Sergeju Murašovu, kurš tagad nosūtīts atpakaļ uz fārmklubu. Džarijs šajā mačā tika atzīts par spēles trešo zvaigzni.
"Penguins" ar 27 punktiem 22 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, kur ir ļoti cieša turnīra tabula, bet "Sabres" ar 22 punktiem 23 mačos ir pēdējā, 16. pozīcijā.
Savstarpējo dueli aizvadīja Uvja Balinska Floridas "Panthers" un Rodrigo Ābola Filadelfijas "Flyers". Panākumu ar 4:2 izcīnīja Filadelfija.
Balinskis čempiones sastāvā nospēlēja 14 minūtes un 14 sekundes, kuru laikā divreiz meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un pielietoja trīs spēka paņēmienus, statistikā atzīmējoties ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Rodrigo Ābols uzvarētāju rindās spēlēja 11 minūtes un 55 sekundes, kuru laikā vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, pārtvēra vienu ripu, uzvarēja astoņos no 13 iemetieniem, statistikā atzīmējoties ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Pirmo divu periodu sestajās minūtēs mājiniekiem vārtus guva Breds Maršāns un Kārters Verhēge, bet turpinājumā precīzi meta tikai viesi. Emīls Andre un Matvejs Mičkovs otrajā trešdaļā panāca 2:2, Taisons Forsters 46 sekundes pirms pamatlaika beigām izvirzīja viesus vadībā un 25 sekundes pirms beigu signāla 4:2 panāca Šons Kuturjē.
"Panthers" ar 25 punktiem 23 spēlēs ieņem 14. vietu Austrumu konferencē, bet "Flyers" ar 27 punktiem 22 spēlēs ir desmitā. Austrumu konferencē pirmo un pēdējo vietu šķir tikai deviņi punkti.