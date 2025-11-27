Dalībnieki no 7 līdz 73 gadiem. Noslēdzies Šaha rudens Ķekavas novadā 2025”
Noslēdzies tradicionālais Ķekavas novada atklātais gadalaiku turnīrs „Šaha rudens Ķekavas novadā 2025”.
Trīs kārtas notika 8., 15. un 22. novembrī, kopā sapulcinot 46 dalībniekus 7–73 gadu vecumā. Šahs apvienoja dažādu paaudžu un prasmju spēlētājus, radot vienotu, draudzīgu sacensību vidi, vēsta pašvaldība.
Īpaši priecēja jauniešu rosība un līdzdalība. Pateicība treneriem, vecākiem un sacensību galvenajam tiesnesim Verneram Putkam par profesionālu, iejūtīgu darbu un atbalstu, kas nodrošināja kārtīgu sacensību norisi.
Šogad cīņas izvērtās sevišķi saspringtas: vietu sadalījumu noteica ne tikai iegūtie punkti, bet arī papildu koeficienti un savstarpējo spēļu rezultāti, kas palīdzēja godīgi atšķetināt vienādu punktu gadījumus un piešķirt precīzas vietas.
Vīriešu konkurencē uzvaru svinēja Uldis Melderis, priekšā finišējot Andrejam Ivanišvili un Mitrofanam Slobodjanam. Jauniešu meiteņu grupā panākumu guva Sofija Teremranova, otrā – Marta Paula Ļaščuka, trešā – Alise Jaunkalne. Jauniešu zēnu konkurencē pirmo vietu izcīnīja Dominiks Bitenieks, aiz sevis atstājot Artemiju Ņilovu, Robertu Ozoliņu un pārējos pretendentus.
Ķekavas novada šaha gadalaiku cikls turpinās 2026. gada februārī ar turnīru “Šaha ziema Ķekavas novadā 2026”. Aicinām visus interesentus pievienoties un izbaudīt aizraujošas, sportiskā garā aizvadītas šaha cīņas!