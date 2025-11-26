Batņa un Šmits rezultatīvi Somijā; Grigals nokārto komandas uzvaru
Latvijas hokejisti Oskars Batņa un Alberts Šmits trešdien atzīmējās ar rezultatīvām piespēlēm Somijas hokeja līgas spēlēs, kamēr vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals sekmēja savas komandas uzvaru.
Batņas pārstāvētā Lahti "Pelicans" mājās ar 3:1 (3:0, 0:1, 0:0) pārspēja Jiveskiles JYP. Pirmā perioda pēdējā minūtē Batņa piedalījās pretuzbrukumā, kurā mājinieki panāca 3:0. Latvietis šajā mačā uz ledus bija 19 minūtes un 11 sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, uzvarēja 11 no 20 iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Batņa Somijas čempionātā atgriezies ar divām rezultatīvām piespēlēm četros mačos.
Tikmēr Šmita pārstāvētā Mikeli "Jukurit" viesos ar 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) zaudēja Tamperes "Tappara". Trešā perioda trešajā minūtē Šmits vairākumā meta pa vārtiem, komandas biedram pielabojot ripas lidojuma virzienu un panākot 2:3. 17 gadus vecais latviešu aizsargs spēlēja 20 minūtes un 40 sekundes, trīsreiz meta pa vārtiem un cīņu pabeidza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Šmits 24 spēlēs iekrājis 12 punktus (6+6).
Citā spēlē Grigals atvairīja 21 no 22 metieniem, kamēr Lapēnrantas "SaiPa" mājās ar 6:1 (1:1, 3:0, 2:0) uzvarēja Turku TPS. Vēl trešdien Artūra Andžāna pārstāvētā Hemēnlinnas HPK viesos ar 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) zaudēja Kuopio "KalPa".
No latviešu komandām visaugstāk turnīra tabulā, septītajā vietā, ir "SaiPa". Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".