Latvijas Futbola federācija nostājas tiesneša Andra Treimaņa pusē: lēmumi bijuši pareizi
Latvijas Futbola federācija (LFF) otrdien publicēja trīs video no pārspēļu par tiesībām nākamajā sezonā spēlēt "Tonybet" futbola virslīgā otrā mača Rīgā, apliecinot, ka tiesneša Andra Treimaņa pieņemtie lēmumi spēles gaitā ir bijuši pareizi.
LFF secinājusi, ka Treimaņa pieņemtie lēmumi spēles laikā bija pareizi. LFF skaidro, ka visās trijās strīdīgajās spēles situācijās Treimanis pieņēma pareizus lēmumus, gan spēles sākumā piespriežot 11 metru sitienu uz "JDFS Alberts" vārtiem, gan noraidot mājinieku aizsargu Matviju Marusiju, gan 62. minūtē parādot otro dzelteno kartīti mačā pussargam Matīsam Zēģelem.
Vienlaikus LFF atzina, ka spēles laikā un pēc tās bija drošības problēmas ar skatītājiem. "Vēlamies uzsvērt, ka šāda uzvedība futbola spēlēs nav pieņemama, taču LFF veiks nepieciešamās darbības, lai nākotnē izvairītos no šādiem incidentiem, lai aizsargātu tiesnešus un futbola tēlu," solīja federācijā.
Jau ziņots, ka svētdien pārspēļu otrajā mačā "Grobiņa" RTU stadionā Rīgā ar 1:0 pārspēja "JDFS Alberts", ar šādu rezultātu uzvarēja arī divu spēļu summā un saglabāja vietu Latvijas futbola virslīgā arī 2026. gada sezonā. Bez abām sarkanajām kartītēm "JDFS Alberts" futbolisti nopelnīja sešas dzeltenās kartītes, vienai no tām pārvēršoties sarkanajā kartītē, bet "Grobiņas" futbolisti sakrāja trīs dzeltenās kartītes.
Tāpat vēstīts, ka Treimanis pēc mača paziņoja, ka 28 gadu futbola tiesāšanas karjeras laikā uz viņu un viņa kolēģiem ir spļauts, viņu kā 13 gadus vecu puiku ir grūstījuši pieauguši vīrieši, uz viņu ir mesti priekšmeti, ir draudēts ar piekaušanu, ir bijusi nepieciešamība drošības dēļ mainīt viesnīcu starptautisku spēļu laikā, bet tagad pirmo reizi viņš ir izjutis "tik lielu, masveidīgu negatīvu uzbrukumu un agresiju Latvijā, savā un kolēģu virzienā no mājinieku futbola kluba visiem līmeņiem - "JDFS Alberts" augstākās vadības, apsardzes bezdarbības un to smīkņājošas ņirgāšanās, kā arī skatītāju puses".
Treimanis piebilda, ka puslaikā un pēc spēles "JDFS Alberts" pārstāvji draudēja fiziski izrēķināties un sāka fizisku konfrontāciju. Savukārt LFF pirmdien norādīja, ka LFF komitejas izvērtēs visus pārkāpumus un incidentus.
Cīņā par vietu augstākajā līgā nākamsezon tikās šī gada virslīgas pirmspēdējās vietas īpašniece "Grobiņa" un pēc spēka otrās - Nākotnes līgas - vicečempione "JDFS Alberts" komanda. Uzvarētāji divu spēļu summā izcīnīja tiesības 2026. gadā spēlēt "Tonybet" virslīgā, bet zaudētāji spēlēs Nākotnes līgā. Abas komandas pārspēlēs tikās arī pērn, kad Grobiņas komanda pēc zaudējuma savā laukumā ar 2:3 atbildes spēlē svinēja panākumu ar 2:0. Kā Nākotnes līgas uzvarētāja tiesības spēlēt virslīgā izcīnīja Ogres "United" komanda, bet no vietas virslīgā ir jāšķiras "Metta" vienībai, kas virslīgā spēlēja kopš 2012. gada.