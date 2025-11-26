Pēc sportistu iebildēm atceļ otro Pasaules kausa posmu skeletonā
Slikti sagatavotas trases dēļ Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) otrdien atcēla piektdien Insbrukā paredzēto Pasaules kausa posmu skeletonā, ziņo IBSF.
Pirmdien skeletonistiem bija paredzēti jau pirmie treniņi, taču nepietiekamas trases sagatavošanas dēļ tie tika atcelti. Lai uzlabotu trases kvalitāti, tika piesaistīta papildu trases uzturēšanas komanda, taču tas situāciju uzlaboja tikai nepilnīgi.
Trešdien bija paredzēti četri treniņu braucieni, kas uzskatāmi par nepietiekamu, lai sportisti spētu veikt nepieciešamo braucienu skaitu daļēji pārveidotajā trasē. Sportistu sapulcē 30 skeletonisti balsoja par labu posma atcelšanai. Par labu sacensību norisei nobalsoja 21 sportists.
IBSF izskatot sportistu iebildumus lēma piektdien paredzēto Pasaules kausa otro posmu Insbrukā atcelt. Sieviešu, vīriešu un jaukto komandu sacensības, kuras bija paredzēts aizvadīt Insbrukā, tiks pārceltas uz citu norises vietu.
Pagājušajā nedēļas nogalē Kortīnā tika aizvadīts Pasaules kausa skeletonā pirmais posms. Vīriešu sacensībās Emīls Indriksons debijā Pasaules kausos iekļuva otrajā braucienā un izcīnīja 23. vietu, un Dāvis Valdovskis nekvalificējās otrajam braucienam, ierindojoties 31. vietā, sieviešu konkurencē Dārta Neimane izcīnīja 22. vietu, bet Marta Andžāne ieņēma 27. vietu, bet jauktajā stafetē Indriksons un Neimane izcīnīja astoto vietu.
Šajā nedēļas nogalē Insbrukā paredzēts arī Pasaules kausa posms bobslejā. To atcelt vismaz šobrīd nav plānots.