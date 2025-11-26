Latvijas snūkerists Žižins satriec divkārtējo pasaules čempionāta finālistu
Latvijas sportists Artemijs Žižins otrdien Viganā "UK Championship" kvalifikācijas sacensību trešajā kārtā uzvarēja pasaules ranga 19. vietas īpašnieku angli Alisteru Kārteru un izšķirošajā kvalifikācijas turnīra spēlē tiksies ar Anglijas sportistu Deividu Liliju.
Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 80. vietu, trešās kārtas mačā ar Kārteru atspēlējās no 3-4 un svinēja uzvaru ar 6-4. Izšķirošajā kvalifikācijas kārtā Latvijas snūkerists ceturtdien tiksies ar pasaules ranga 51. vietas īpašnieku Liliju, kurš trešajā kārtā ar 6-3 pieveica tautieti Riku Voldenu (46.).
Šo var saukt par vienu no Latvijas jaunā snūkerista spožākajām karjeras uzvarām. Alisters Kārters ir divkārtējais pasaules čempionāta finālists, tiesa, abos piegājienos 2008. un 2012. gadā viņš zaudēja Ronijam O'Salivanam. Rangā viņa augstākā vieta bijusi otrā, kas sasniegta 2010. gadā. 46 gadus vecais angļu snūkerists ticis pie sešiem ranga turnīru uzvarām un vienas ne reitinga turnīra uzvaras. Vēl šogad Kārters spēlēja finālā Šanhajas "Masters" turnīrā, bet 2024. gadā triumfēja "Championship League" sacensībās.
Jau ziņots, ka Žižins no pirmās kārtas mača bija brīvs, bet otrajā kārtā ar 6-3 pārspēja Honkongas snūkeristu Čeunu Kavai (85.). Pērn Latvijas snūkerists "UK Championship" kvalifikācijā cieta zaudējumu trešās kārtas mačā. "UK Championship" pamatturnīrs norisināsies novembra un decembra mijā.
Žižins ir nodrošinājis dalību pasaules snūkera tūres turnīros 2025./2026. gada sezonā.