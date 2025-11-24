Dairis Bertāns dalās sajūtās par gaidāmo pēdējo spēli
Dairis Bertāns ir priecīgs par iespēju noslēgt karjeru basketbola izlasē kādā no oficiālajām spēlēm, pirmdien preses konferencē teica Latvijas valstsvienības kapteinis.
Bertāns piektdien 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mājas spēlē ar Nīderlandi noslēgs karjeru valstsvienībā.
"Lēmums nav pārsteidzīgs un esmu mierā ar to. Kā jau teicu - ir laiks. Ir citādākas sajūtas, taču ir interesantāk un pieeju ar citām emocijām. Esmu priecīgs, ka ir iespēja nospēlēt pēdējo spēli. Simboliski, ka tas ir Sito Alonso vadībā, jo tieši viņa vadībā ārzemēs man bijušas labākās sezonas," stāstīja Bertāns.
Lēmumu Bertāns pieņēmis pāris mēnešus pēc Rīgā notikušā Eiropas čempionāta, kurā Latvijas izlase apstājās astotdaļfinālā.
"Sezonas sākumā bija grūti atrast emocijas, jo bija daudz atstāts izlasē. Līdz Pasaules kausam vēl ir ļoti tālu, tāpēc tas ir loģisks lēmums," teica Bertāns.
Runājot par nākamo izlases kapteini, Bertāns teica, ka tam ir jābūt lēmumam komandas iekšienē starp spēlētājiem un treneriem.
Atminoties emocijām bagātākās spēles izlasē, Bertāns minēja, ka tas bija 2017. gada Eiropas čempionāta ceturtdaļfināls pret Slovēniju un 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mājas spēle pret Turciju.
Latvijas basketbolisti 2027. gada Pasaules kausa kvalifikāciju sāks 28. novembrī ar mājas spēli pret Nīderlandi, bet 1. decembrī Vīnē būs mačs pret Austriju.