Vieglatlētes karjeru noslēdz Tokijas olimpiskā čempione lodes grūšana
Tokijas olimpisko spēļu uzvarētāja lodes grūšanā Gona Lidzjao ir beigusi vieglatlētes karjeru, ziņo Pasaules Vieglatlētikas federācija (WA)
Ķīnas lodes grūdēja Gona paziņoja par karjeras beigām pēc piektās uzvaras pēc kārtas Ķīnas Nacionālajās spēlēs, kas bija viņas pēdējās sacensības. Šī sērija sākās 2009. gadā. Gona sasniedza finālu visās savās 19 pasaules ranga sacensībās - olimpiskajās spēlēs, pasaules čempionātos un pasaules meistarsacīkstēs telpās, sākot ar debiju 18 gadu vecumā pasaules čempionātā Japānas pilsētā Osakā un beidzot ar šā gada pasaules čempionātu Tokijā 36 gadu vecumā.
Šajā laika posmā viņa ieguva 13 medaļas, tai skaitā olimpisko zelta medaļu 2021. gadā Tokijā un pasaules čempiones titulu 2017. gadā Londonā un 2019. gadā Dohā. Viņas kontā ir arī sudraba medaļa 2012. gada olimpiskajās spēlēs Londonā un bronzas godalga 2008. gada spēlēs Pekinā. Gona lodes grūšanā trīsreiz uzvarēja arī Āzijas spēlēs.