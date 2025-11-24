Kotānei un Bērziņai devītā vieta Ziemeļamerikas kausā bobslejā divniekiem
Latvijas sportiste Amēlija Kotāne ar stūmēju Justīni Bērziņu svētdien Kanādā Ziemeļamerikas kausa bobslejā pirmajās divnieku sacensībās ierindojās devītajā pozīcijā.
Sezonas pirmajās divnieku sacensībās Latvijas ekipāža pirmajā braucienā bija devītā, bet otrajā sasniedza astoto labāko rezultātu, kas divu braucienu summā neļāva pakāpties augstāk, ieņemot pēdējo vietu deviņu divnieku konkurencē.
Uzvaru izcīnīja kanādietes Biankas Ribi pilotētais divnieks, kas braucienos ieņēma pirmo un otro vietu, summā trasē pavadot minūti un 49,98 sekundes. Otro vietu, zaudējot 0,05 sekundes, izcīnīja Dienvidkorejas sportistes Kimas Juranas divnieks, bet labāko trijnieku noslēdza vēl viens Kanādas duets ar piloti Ēriku Vosu, piekāpjoties tautietēm 0,3 sekundes. Latvijas duets no uzvarētājām atpalika 3,22 sekundes.
Jau ziņots, ka Kotāne startēja arī Ziemeļamerikas kausa monobobsleja sacensību pirmajos divos posmos, kuros izcīnīja astoto un septīto vietu.