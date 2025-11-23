Itālijas tenisiti līksmo pēc panākuma.
Citi sporta veidi
Šodien 21:57
Itālijas tenisisti trešo reizi pēc kārtas uzvar Deivisa kausa izcīņā
Itālijas vīriešu tenisa izlase svētdien Boloņā trešo reizi pēc kārtas triumfēja Deivisa kausa izcīņā.
Finālā Itālijas tenisisti, spēlējot bez pasaules ranga vicelīdera Janika Sinera, ar 2-0 pārspēja Spānijas valstsvienību.
Pirmajā mačā ATP ranga 56. numurs Mateo Berretīni ar 6-3, 6-4 uzvarēja Pavlo Karrenjo-Vustu (ATP 89.), bet otrajā spēlē Flāvio Kobolli (ATP 22.) ar 1-6, 7-6 (7:5), 7-5 guva panākumu pār Džaumi Munaru (ATP 36.).
Spānija pusfinālā ar 2-1 pārspēja Vāciju un, spēlējot bez savas spožākās tenisa zvaigznes Karlosa Alkarasa, finālā atgriezās pēc sešu gadu pārtraukuma. Savukārt mājiniece Itālija otrā pusfinālā ar 2-0 uzvarēja Beļģiju.
Iepriekšējos divos gados Spānijas pilsētā Malagā arī uzvarēja Itālija, 2024. gada finālā ar 2-0 pieveicot Nīderlandi un trešo reizi uzvarot turnīrā.