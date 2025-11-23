Šorttrekists Krūzbergs pēc spēcīga starta zaudē pozīcijas un finišē astotais
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs svētdien Gdaņskā Pasaules šorttreka tūres trešajā posmā 1000 metru distancē ierindojās astotajā pozīcijā.
Krūzbergs, kurš ceturtdaļfinālā bija otrais ātrākais savā slidojumā, pusfinālā pirmajos apļos bija otrais, bet turpinājumā, konkurentiem kāpinot tempu, viņš zaudēja vairākas vietas un finišēja ceturtais, iekļūstot B finālā.
Cīnoties par septīto vietu B finālā, kurā Krūzberga vienīgais konkurents bija itālis Tomass Nadalini, Latvijas sportists pēdējā aplī piedzīvoja kritienu, taču kā otrais sasniedza finišu un ieņēma astoto vietu.
Savukārt Anna Jansone 1500 metru distances pusfinālā savā slidojumā ierindojās astotajā pozīcijā.
500 metru distancē Latvijas sportiste sacentās gandarījuma kārtas ceturtdaļfinālā, kur savā slidojumā finišēja pēdējā un neiekļuva nākamajā kārtā.
Latvijas šortterkisti svētdien vēl sacentīsies 5000 metru stafetes B finālā.
Latviešiem šajā tūres posmā startē Reinis Bērziņš, Roberts Krūzbergs, Linards Reinis Laizāns, Māris Jānis Šternmanis un Anna Jansone. Sezonas pirmie divi posmi notika Monreālā, pirmajā no tiem Krūzbergam izcīnot piekto vietu 1000 metros.
Pasaules tūrē šosezon notiek četri posmi, un pēdējais no tiem norisināsies Nīderlandes pilsētā Dordrehtā. Posmos šorttrekisti cīnās par ceļazīmēm uz nākamā gada ziemas olimpiskajām spēlēm. 500 un 1000 metros tiek sadalītas 32 kvotas, 1500 metros - 36 kvotas, stafetēs - pa astoņām kvotām, bet jauktajā stafetē - 12 kvotas.
Iepriekšējā sezonā Krūzbergs 1000 metros divreiz izcīnīja sudraba medaļas un kopvērtējumā bija trešais. Vienreiz viņš bija otrais arī 1500 metros un vienreiz - trešais 500 metros.