VIDEO: Balinskim otrais punkts šosezon; Girgensons aktīvs Vašingtonā
Latvijas aizsargs Uvis Jānis Balinskis sestdien rezultatīvi piespēlēja Floridas "Panthers" zaudējumā Edmontonas "Oilers" Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā savā laukumā.
"Panthers" piekāpās ar 3:6 (1:3, 2:1, 0:2). Balinskis 31. minūtē no viesu zonas labās puses rezultatīvi piespēlēja Metjū Samoskeviča vārtu guvumā, Samoskevičam raidot ripu vārtos no kreisā iemetiena apļa un panākot 2:4.
Balinskis spēlēja 19 minūtes un vienu sekundi, vienreiz metot pa vārtiem, vienreiz bloķējot metienu, pielietojot trīs spēka paņēmienus, pa reizei atņemot ripu un kļūdoties, nopelnot divas soda minūtes, kuru laikā vārti zaudēti netika, un maču pabeidzot ar +/- rādītāju +1.
Vēl viesu vārtsargu pārspēja Sems Reinhārts vairākumā un Antons Lundells. Vārtos Sergejs Bobrovskis atvairīja 13 no 17 pretinieku metieniem, un viņu nomainīja Daņiils Tarasovs, kurš tika galā ar visiem 12 metieniem, pēdējās divas ripas viesiem iemetot tukšos mājinieku vārtos. Viesiem pirmos divus vārtus guva Džeks Roslovics, pa vieniem - Matīass Ekholms, Vasīlijs Podkolzins, Konors Makdeivids un Metjū Savojs. Vārtos Stjuarts Skiners tika galā ar 35 mājinieku metieniem.
"Panthers" ar 23 punktiem 21 spēlē ieņem 13. vietu Austrumu konferencē, bet "Oilers" ar 25 punktiem 24 mačos atrodas devītajā vietā Rietumu konferencē.
Tikmēr Rodrigo Ābola pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" izcīnīja uzvaru savā laukumā, ar 6:3 (4:1, 1:1, 1:1) pieveicot Ņūdžersijas "Devils".
Ābols laukumā pavadīja 12 minūtes un 41 sekundi, pa reizei metot pa vārtiem, pielietojot spēka paņēmienu un bloķējot metienu, kā arī uzvarot trijos no astoņiem iemetieniem un cīņu noslēdzot ar+/- rādītāju -1. Uz Timo Meiera gūtajiem vārtiem vairākumā mājinieki pirmā perioda vidū atbildēja ar četriem "goliem" triju minūšu un 32 sekunžu laikā, vārtus gūstot Noā Keitsam, Matvejam Mičkovam un divreiz 17 sekunžu laikā izceļoties Taisonam Forsteram. Vēl mājiniekiem vārtus guva Bobijs Brinks un Trevors Zīgrass, bet viesiem divreiz izcēlās Niko Hišīrs. Uzvarētāju vārtos 32 metienus atvairīja Daniels Vladaržs.
"Flyers" ar 25 punktiem 20 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē, bet "Devils" ar 27 punktiem 21 cīņā ir otrā.
Savukārt Zemgus Girgensons Vašingtonā pielietoja divus spēka paņēmienus Tampabejas "Lightning" mačā, palīdzot ar 5:3 (4:1, 0:1, 1:1) pieveikt Vašingtonas "Capitals". Girgensons uz ledus pavadīja 17 minūtes un 23 sekundes, pielietojo divus spēka paņēmienus, vienreiz metot pa vārtiem un bloķējot vienu pretinieka metienu, kā arī zaudējot visos trijos iemetienos.
Uzvarētājiem četrus (2+2) rezultativitātes punktus sakrāja Brendons Hegls, vienus vārtus iemetot mazākumā, pa vieniem vārtiem guva Olivers Bjorkstrands vairākumā, Ņikita Kučerovs un Entonijs Sirelli, bet vārtos Jūnass Jūhansons atvairīja 29 metienus. Mājiniekiem pa vārtiem guva Džastins Surdifs, Džeikobs Čičrans un Ītans Franks.
"Lightning" ar 26 punktiem 21 spēlē ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē, bet "Capitals" ar 24 punktiem 22 mačos ir 12. vietā.
Tikmēr Artūra Šilova pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" savā laukumā pagarinājumā ar 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) zaudēja Sietlas "Kraken".
Mājiniekiem vārtus guva Sidnijs Krosbijs, kuram tā bija 500. NHL spēle ar vairāk nekā vienu rezultativitātes punktu, un Jevgeņijs Malkins, bet viesiem - Meisons Mārčments, Metjū Benjērs un Brendons Montūrs, kurš uzvaras vārtus iemeta pagarinājuma piektajā minūtē. Mājinieku vārtos Sergejs Murašovs tika galā ar 18 pretinieku metieniem, bet Sietlas komandā Patriks Grūbauers atvairīja 30 metienus jeb 93,8% metienu.
"Penguins" ar 24 punktiem 21 spēlē ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, bet "Kraken" ar 27 punktiem 21 mačā atrodas piektajā vietā Rietumu konferencē.
Jauns.lv jau vēstīja, ka zaudējumu papildlaikā piedzīvoja arī Elvja Merzļikina Kolumbusas "Blue Jackets", kas izsēja divu vārtu pārsvaru un izbraukumā ar 3:4 piekāpās tiešajiem konkurentiem Detroitas "Red Wings".