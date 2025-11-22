Merzļikina Kolumbusa izsēj pārsvaru un papildlaikā zaudē "Red Wings"
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā bija rezervē, viņa pārstāvētajai Kolumbusas "Blue Jackets" komandai piedzīvojot zaudējumu.
"Blue Jackets" viesos ar 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:1) papildlaikā zaudēja Detroitas "Red Wings". Džets Grīvss "Blue Jackets" vārtos atvairīja 29 no 33 pretinieku metieniem.
Pateicoties Adama Fantili realizētajam vairākumam, viesi pirmo periodu uzvarēja ar 1:0, bet otrās trešdaļas pirmajā minūtē abas komandas apmainījās vārtu guvumiem. Vispirms rezultātu izlīdzināja Lukass Raimonds, taču Mailss Vuds ātri atguva "Blue Jackets" komandai vadību. Trešā perioda devītajā minūtē Zeks Verenskis panāca 3:1 viesu labā, bet turpmāko piecu minūšu laikā ar precīziem metieniem atbildēja Bens Čarots un Morics Zaiders. Papildlaika otrajā minūtē Alekss Debrinkats atrada brīvu vietu starp Grīvsa plecu un vārtu stabiņu, raidot ripu tīklā.
"Blue Jackets" ar 25 punktiem 22 spēlēs ir sestajā vietā Austrumu konferencē, kur "Red Wings" ar 27 punktiem 22 dueļos ieņem trešo pozīciju.