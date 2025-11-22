Spānijas tenisisti uzvar dubultspēli un arī bez Alkarasa iekļūst Deivisa kausa finālā
Spānijas vīriešu tenisa izlase sestdien Boloņā sasniedza Deivisa kausa finālu, pusfināla duelī ar 2-1 pārspējot Vāciju.
Pusfināla pirmajā spēlē Pavlo Karrenjo-Vusta (ATP 89.) ar 6-3, 7-6 (8:6) pārspēja Janu Lenardu Štrufu (ATP 84.) un panāca 1-0 Spānijas labā. Otrajā vienspēlē vācieši revanšējās, ranga trešajam numuram Aleksandram Zverevam ar 7-6 (7:2), 7-6 (7:5) uzveicot Džaumi Munaru (ATP 36.).
Līdz ar to fināliste tika noskaidrota dubultspēlē, kurā Marsels Granoljerss un Pedro Martiness ar 6-2, 3-6, 6-3 pārspēja Timu Picu un Kevinu Kravīcu, kuriem tas ir tikai otrais zaudējums Deivisa kausā.
Spānija, spēlējot bez savas spožākās tenisa zvaigznes Karlosa Alkarasa, finālā atgriezusies pēc sešu gadu pārtraukuma.
Otrā pusfinālā mājiniece Itālija ar 2-0 uzvarēja Beļģiju.
Iepriekšējos divos gados Spānijas pilsētā Malagā ir uzvarējusi Itālija, 2024. gada finālā ar 2-0 pieveicot Nīderlandi un trešo reizi uzvarot turnīrā.