"VEF Rīga" čempionu duelī pieveic "Kalev/Cramo"; Skuja atgriežas laukumā ar uzvaru pret ULEB Eirokausa komandu
"VEF Rīga" sestdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē abu valstu čempionu duelī pārspēja Tallinas "Kalev"/"Cramo" vienību.
Rīgā notikušajā mačā Latvijas čempioni bija pārāki ar 90:85 (29:25, 20:20, 24:22, 17:18). "VEF Rīga" komandā ar 19 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām rezultatīvākais bija Rostislavs Novickis, 17 punkti un sešas pārtvertas bumbas bija Kristapam Ķilpam, 16 punktus guva Dairis Bertāns, 12 punkti bija Zakarijam Porteram, bet ar astoņiem punktiem, 19 atlēkušajām bumbām un četrām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Arnaldo Toro. Pretiniekiem 24 punktus guva Severi Kaukiainens, bet 17 punkti bija Ērikam Makem.
Rīdzinieki ar desmit uzvarām 12 mačos turnīra tabulā atrodas trešajā pozīcijā, kamēr tallinieši ar sešiem panākumiem un trīs zaudējumiem ieņem piekto vietu.
Tikmēr "Ogre" viesos ar rezultātu 59:65 (16:15, 20:12, 11:16, 12:22) zaudēja turnīra līderei "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits". Ogrēniešiem 13 punktus guva Anderss Nelsons, desmit punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Guntim Sīpoliņam, 9+4 šajos statistikas rādītājos un četras rezultatīvas piespēles iekrāja Gustvs Kampuss, 8+11 bija Džastinam Ndžokam-Todžarem, 8+9 - Reinim Avotiņam, bet 3+13 - Kristapam Dārgajam. Uzvarētājiem 17 punktus guva un 14 bumbas zem groziem izcīnīja Karls Lipss, bet 16 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles bija Robertam Valgem.
Tartu basketbolisti ar desmit panākumiem ir turnīra līderi, kamēr "Ogre" ar bilanci 5-6 ierindojas astotajā pozīcijā.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".
Tikmēr Toms Skuja, kurš mēneša sākumā iedzīvojās potītes savainojumā, atgriezās laukumā un guva septiņus punktus uzvarētā Vācijas bundeslīgas mačā. Ludvigsburgas "Riesen" viesos ar rezultātu 88:84 (24:26, 20:19, 24:16, 20:23) pārspēja ULEB Eirokausā spēlējošo Hamburgas "Towers".
Skuja šajā mačā laukumā bija 20 minūtes un 13 sekundes, realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem un visus piecus soda metienus, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, bloķēja vienu metienu, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja četras piezīmes un iekrāja astoņus efektivitātes koeficienta punktus. "Riesen" komandā rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Elaidža Hjūzss, bet pretiniekiem 30 punktus guva Kenets Ogbe.
"Riesen" ar piecām uzvarām septiņās spēlēs turnīra tabulā atrodas trešajā pozīcijā.