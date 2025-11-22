Deniss Vasiļjevs "Grand Prix" Helsinku posmā izcīna desmito vietu
Latvijas sportists Deniss Vasiļjevs piektdien Somijā Starptautiskās Slidošanas savienības (ISU) daiļslidošanas "Grand Prix" posmā ieņēma devīto vietu izvēles programmā un kopvērtējumā noslēdza sacensības desmitajā pozīcijā.
Izvēles programmā Vasiļjevs, kurš īsajā programmā ieņēma devīto vietu, iekrāja 134,63 punktus un arī ierindojās devītajā pozīcijā.
Labāko rezultātu izvēles programmā sasniedza japānis Juma Kagijama, kura sniegums tika novērtēts ar 182,29 punktiem. Otrajā vietā ar 164,48 punktiem bija Francijas sportists Adams Sjao, bet trešo vietu ieņēma Kanādas pārstāvis Stīvens Gogoļevs ar 164,26 punktiem.
Kopvērtējumā uzvaru ar 270,45 punktiem izcīnīja Kagijama, kuram otrajā vietā ar 256,98 punktiem sekoja īsajā programmā labāko rezultātu sasniegušais Sjao, kamēr Gogoļevs ar 253,61 punktu tika pie bronzas. Latvijas daiļslidotājs ar 210,08 punktiem ierindojās desmitajā pozīcijā 12 sportistu konkurencē.
Šajā sezonā Vasiļjevs jau startēja vienā "Grand Prix" posmā, oktobra izskaņā Ķīnā ar 204,51 punktu ieņemot desmito vietu 12 sportistu konkurencē. ISU "Grand Prix" fināls Japānas pilsētā Nagojā notiks decembra sākumā, un tam kvalificēsies seši labākie daiļslidotāji. Katrs sportists piedalās divos posmos.
Latvijas labākais daiļslidotājs šosezon vēl plāno startēt Milānas - Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī "Golden Spin" sacensībās Horvātijā. Šī gada pasaules čempionātā viņš nodrošināja Latvijai divas kvotas 2026. gada olimpiskajās spēlēs. Vasiļjevs kopš oktobra neturpina treniņus 2006. gada olimpiskā vicečempiona šveicieša Stefana Lambjēla vadītajā daiļslidošanas skolā Šamperī, kur 26 gadus vecais daiļslidotājs pavadīja iepriekšējos deviņus gadus.