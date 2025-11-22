Latvijas izlase sestdien Portugālē pasaules čempionātā pludmales frisbijā sieviešu turnīrā tika pie uzvaras noslēdzošajā mačā un izcīnīja devīto vietu.
Citi sporta veidi
Šodien 15:10
Latvijas sieviešu frisbija izlase pasaules čempionātā izcīna devīto vietu
Sieviešu turnīrā Latvijas komanda, kas bija izsēta ar 17. numuru, noslēdzošajā cīņā par 9.-12. vietu ar 13:8 pārspēja Austriju (14.). Iepriekšējos mačos grupā, kas cīnās par 9.-12. vietu latvietes ar 5:9 zaudēja Beļģijai (11.) un ar 10:8 uzvarēja Čehiju (13.). Pēc trīs spēļu kārtām Latvijas vienība ar bilanci 2-1 ieņēma grupā pirmo vietu un kopvērtējumā devīto.
Jau ziņots, ka "Open" grupā Latvija, kas turnīrā ir izsēta ar 19. numuru, ierindojās 15. pozīcijā. "Open" grupā sacenšas 24 izlases, bet sieviešu turnīrā - 18 komandas.