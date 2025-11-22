Lapinskis gūst vārtus zaudētā Šveices čempionāta spēlē
Latvijas hokejists Oskars Lapinskis piektdien Šveices augstākās hokeja līgas (NL) spēlē guva vārtus, viņa pārstāvētajai Langnavas "Tigers" ar 5:6 (2:1, 2:3, 1:2) piekāpjoties "Biel-Bienne".
Lapinskis guva Langnavas komandas pirmos vārtus, mača sestajā minūtē izvirzot vadībā "Tigers". Latvijas hokejists šajā mačā uz ledus bija 12 minūtes un 37 sekundes, kuru laikā izcēlās statistikā ar vienu metienu pa vārtiem, bloķētu metienu un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.
Citā mačā Ivara Punnenova pārstāvētā Rapersvilas-Jonas "Lakers" savā laukumā ar 2:5 (1:2, 0:0, 1:3) zaudēja Ženēvas "Servette". Punnenovs atvairīja 23 no 27 pretinieku metieniem, tiekot galā ar 85,19% raidījumu.
Vēl Deniss Smirnovs tika pie rezultatīvas piespēles, viņa pārstāvētajai "Kloten" mājās ar 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) uzvarot "Bern", bet Emīla Veckaktiņa pārstāvētā "Ajoie" viesos ar 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) bija pārāka pār Cīrihes "Lions", kurai nevarēja palīdzēt savainotais Rūdolfs Balcers.
Turnīra tabulā no latviešu pārstāvētajām vienībām atrodas "Lakers", kas ar 42 punktiem 25 spēlēs ierindojas sestajā pozīcijā.
Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.