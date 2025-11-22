Vilmanis "Checkers" uzvarā AHL mačā īsteno rezultatīvu piespēli
Latvijas hokejists Sandis Vilmanis piektdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli, viņa pārstāvētājai Šarlotas "Checkers" ar 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) pārspējot Eduarda Tralmaka pārstāvēto Grendrepidsas "Griffins".
Vilmanis tika pie rezultatīvas piespēles, kad pirmās trešdaļas ievadā pēc viņa un Bena Stīvsa piespēlēm "Checkers" vadībā izvirzīja Maikls Benings. Latvijas uzbrucējs šosezon 14 spēlēs izcēlies ar septiņiem (2+5) punktiem.
Uzvarētāju rindās Vilmanis vienu reizi meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1, kamēr starp pretiniekiem Tralmaks maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Citā mačā Dana Ločmeļa pārstāvētā Providensas "Bruins" mājās ar 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) uzvarēja Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms", Anrī Ravinskis un Ebotsfordas "Canucks" viesos ar 3:5 (0:2, 3:0, 0:3) piekāpās Sanhosē "Barracuda", bet Vilksbāras/Skrentonas "Penguins", kuras rindās spēlē Raivis Ansons, izbraukumā ar 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) zaudēja Hārtfordas "Wolf Pack".
Austrumu konferencē līdere ar 26 punktiem 15 spēlēs ir "Bruins", kurai seko "Penguins" ar 25 punktiem 17 mačos, Ērika Mateiko pārstāvētā Hēršijas "Bears" ar 21 punktu 15 cīņās ierindojas piektajā pozīcijā, bet "Checkers" ar 19 punktiem 14 spēlēs ir devītajā vietā.
Rietumu konferencē "Griffins" ar 23 punktiem 13 spēlēs ieņem otro vietu, kamēr "Canucks" ar astoņiem punktiem 17 mačos ir pēdējā, 17. pozīcijā.
Pagājušajā sezonā par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja Šarlotas "Checkers".