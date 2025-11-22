Hokejs
Šodien 09:10
Šilovs ielaiž četrus vārtus "Penguins" zaudējumā "Wild"
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs piektdien pēc četriem ielaistiem vārtiem tika nomainīts Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" ar ar 0:5 (0:3, 0:2, 0:0) zaudēja Minesotas "Wild" komandai.
Šilovs spēlēja tikai 21 minūti un tika galā ar sešiem no 10 pretinieku metieniem, atvairot 60,0% raidījumu. Pirmajā trešdaļā Latvijas vārtsargu pārspēja Mets Boldijs, Jūels Ēriksons Eks un Markuss Jūhansons, bet otrajā periodā pēc vienas spēlētas minūtes Šilovu pārspēja vēl Kirils Kaprizovs, un viņš tika nomainīts.
Otrā perioda beigās otru "Penguins" vārtsargu Sergeju Murašovu vēl pārspēja Boldijs, panākot 5:0 "Wild" labā. Viesu vārtus sargāja Filips Gustavsons, kurš atvairīja visus 19 "Penguins" metienus un otro reizi šosezon aizvadīja "sauso" maču. "Penguins" ar 24 punktiem 20 spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē, kamēr "Wild" ar 26 punktiem 22 mačos atrodas piektajā pozīcijā Rietumu konferencē.