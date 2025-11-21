“Ventspils” basketbolisti LIBL spēlē Tallinā piedzīvo zaudējumu pret “TalTech”
"Ventspils" piektdien Tallinā cieta zaudējumu "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē.
"Ventspils" ar 80:86 (13:14, 21:19, 20:26, 26:27) piekāpās Tallinas "TalTech"/"Alexela".
Pēdējā ceturtdaļā ventspilnieki atspēlējās no 58:68 un minūti un 38 sekundes pirms pamatlaika beigām pēc Renāra Birkāna trīspunktu metiena pat izvirzījās vadībā ar 80:79, taču pēdējos septiņus punktus mačā guva mājinieki.
Ventspilniekiem 20 punktus guva Birkāns, 18 - Amands Urkis, 13 punktus, piecas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Kamerons Šeltons bet desmit punktus guva Braients Tomass.
Mājiniekiem Sīms Markuss Posts izcēlās ar 28 punktiem, desmit rezultatīvām piespēlēm, četrām atlēkušajām bumbām un astoņām izprovocētām piezīmēm. Olivers Metsalu guva 19 punktus, bet Tāvi Jurkatamms - 12 punktus, abiem izceļoties ar septiņām atlēkušajām bumbām.
Ar sešām uzvarām desmit spēlēs "TalTech"/"Alexela" turnīra tabulā atrodas sestajā, bet ventspilnieki - septītajā vietā.
Vēl piektdien "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" Valmieras olimpiskajā centrā tiekas ar "Keila" basketbolistiem, cīņu tiešraidē pārraidot televīzijas kanālam TV4, bet "Rīgas zeļļi" Daugavas sporta namā uzņem Keilas "Coolbet" vienību, šo maču tiešraidē translējot televīzijas kanālam "Best4Sport".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".