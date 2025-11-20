Haume Munars līksmo par uzvaru pār Jirží Lehečku
Šodien 20:53
Spānijas tenisisti pieveic Čehiju un iekļūst Deivisa kausa pusfinālā
Spānijas vīriešu tenisa izlase ceturtdien Boloņā sasniedza Deivisa kausa pusfinālu, ar 2-1 pārspējot Čehiju. Pusfinālā spāņi tiksies ar Argentīnas un Vācijas spēles uzvarētājiem.
Pirmajā spēlē čehs Jakubs Menšīks (ATP 19.) ar 7-5, 6-4 pārspēja Pavlo Karreno-Bustu (ATP 89.), bet otrajā vienspēlē rezultātu izlīdzināja Haume Munars (ATP 36.), kurš ar 6-3, 6-4 pieveica pasaules ranga 17. numuru Jirží Lehečku.
Izšķirošajā dubultspēlē spāņi Marsels Granoljers un Pedro Martiness ar 7-6 (10:8), 7-6 (10:8) pieveica čehus Tomāšu Mahāču un Menšīku.
Otrā pusfinālā piektdien tiksies pēdējo divu gadu Deivisa kausa čempione Itālija, kas ir uzvarējusi jau 12 dueļos pēc kārtas, un Beļģijas izlase.
Turnīrs Boloņā beigsies svētdien. Iepriekšējos divos gados Spānijas pilsētā Malagā ir uzvarējusi Itālija, 2024. gada finālā ar 2-0 pieveicot Nīderlandi un trešo reizi uzvarot turnīrā.