Dambretists Guntis Valneris izcīna bronzu pasaules čempionātā dambretē
Latvijas dambretists Guntis Valneris Ķīnā pasaules čempionātā rapidā 100 lauciņu dambretē izcīnīja trešo vietu, informē Latvijas Dambretes federācija.
Valneris ar 12 izcīnītiem punktiem no iespējamajiem 18 bija trešais. Par pasaules čempionu ar 14 punktiem kļuva nīderlandietis Džitse Slumps, bet otro vietu ar 12 punktiem izcīnīja Aleksandrs Švarcmans no Izraēlas. Otrs Latvijas pārstāvis Vsevolods Mitrēvičs ar deviņiem punktiem ierindojās 17. pozīcijā 41 dambretista konkurencē.
Pasaules čempionāts norisinājās Pasaules kausa posma "Xingqiu Cup" ietvaros. Pasaules kausa posmā Valneris ar 12 punktiem ieņēma ceturto vietu, bet Mitrēvičs ar desmit punktiem noslēdza sacensības 24. pozīcijā.
58 gadus vecais Valneris ir titulēts dambretists. 1992. un 2008. gadā viņš kļuva par Eiropas čempionu, 1994. gadā par pasaules čempionu, savukārt 1999. un 2007. gadā par pasaules čempionu ātrspēlē. Tāpat Valneris trīs reizes (2015., 2016. un 2024. gados) bijis labākais Pasaules kausā, kā arī viņš izcīnījis daudzus citus titulus.