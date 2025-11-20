Tralmaks uzvarētā AHL mačā gūst savus sestos vārtus sezonā
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks trešdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar gūtiem vārtiem un palīdzēja Grendrepidsas "Griffins" ar 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) pārspēt Rokfordas "Ice Hogs".
Tralmaks otrā perioda sestajā minūtē skaitliskajā vairākumā panāca 3:0 viesu labā. Kopumā latviešu uzbrucējs izpildīja divus metienus pa vārtiem un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu. Šosezon Tralmaks AHL aizvadījis 12 spēlēs, kurās iekrājis sešus (6+0) punktus un pozitīvu lietderības koeficientu +2.
🚨🇱🇻 Eduards Tralmaks realizē vairākumu un gūst sestos vārtus AHL sezonā pic.twitter.com/379KNcmRZm— Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) November 20, 2025
"Griffins" ir vienīgā komanda līgā, kas šosezon pie punktiem tikusi visos mačos. Vienībai ir 11 uzvaras un viens zaudējums pēcspēles metienu sērijā 12 spēlēs, kas ar 23 punktiem dod otro vietu Rietumu konferencē. Līdere ar 26 punktiem ir četrus mačus vairāk aizvadījusī Kolorādo "Eagles" vienība, bet latviešu uzbrucēja Anrī Ravinska pārstāvētā pagājušās sezonas Kaldera kausa ieguvēja Ebotsfordas "Canucks" ar astoņiem punktiem 16 mačos ir pēdējā, 17. pozīcijā.
Austrumu konferencē līdere ar 25 punktiem 16 mačos ir uzbrucēja Raivja Ansona pārstāvētā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins", kas par punktu apsteidz divus mačus mazāk aizvadījušo Dana Ločmeļa komandu Providensas "Bruins". Savukārt Ērika Mateiko pārstāvētā Hēršijas "Bears" ar 19 punktiem 14 spēlēs ir astotajā pozīcijā, bet Sanda Vilmaņa klubs Šarlotas "Checkers" ar 17 punktiem 13 mačos ieņem devīto vietu.