Karloss Alkarass nesen piedzīvoja sāpīgu neveiksmi "ATP Finals" finālspēlē pret Janiku Sineru
Citi sporta veidi
Šodien 16:18
Alkarass nepalīdzēs Spānijai Deivisa kausa finālā
Pasaules ranga līderis Karloss Alkarass savainojuma dēļ Spānijas izlasē Deivisa kausa finālā Itālijā nespēlēs, otrdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja tenisists. Alkarass paziņoja, ka pieņemt šo lēmumu ieteica ārsti.
"Man ir ļoti žēl paziņot, ka nevarēšu spēlēt Spānijas izlasē Deivisa kausa finālā Boloņā," viņš raksta "X.com". "Man ir labās kājas paceles cīpslas tūska, un mediķi iesaka laukumā nedoties."
"Vienmēr esmu teicis, ka spēlēšana Spānijas izlasē ir vislabākā lieta, un ļoti cerēju palīdzēt mūsu izlasei cīnīties par Deivisa kausu," raksta Alkarass.
Turnīrs Boloņā Spānijai ceturtdien sāksies ar ceturtdaļfināla cīņu pret ar ceturto numuru izlikto Čehiju. Pagājušajā gadā Spānija ar Alkarasu sastāvā savā laukumā Malagā izstājās turnīra pirmajā kārtā.