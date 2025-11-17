Latvijas komandas pasaules čempionātā pludmales frisbijā izcīna četras uzvaras
Latvijas frisbija komandas pirmdien svinēja četras uzvaras "Open" un sieviešu grupās Portugālē notiekošajā pasaules čempionātā pludmales frisbijā.
"Open" grupas dienas pirmajā mačā Latvija, kas izsēta ar 19. numuru, ar 10:9 uzvarēja Dāniju (14.). Četras reizes šķīvīti ieskaites zonā notvēra Gints Mucenieks. Otrajā spēlē latvieši ar 13:5 uzveica Kolumbiju (11.). Rezultatīvākais uzvarētājiem ar trīs punktiem un vienu piespēli bija Bruno Jurginsons. Ar divām uzvarām trīs spēlēs Latvija C grupā ieņem trešo vietu sešu izlašu konkurencē.
Savukārt Latvijas sieviešu izlase (17.) dienas pirmajā spēlē ar 10:5 uzvarēja Čehiju (13.). Latvietēm trīs reizes šķīvīti ieskaites zonā notvēra Sabīne Muceniece.
Otrajā spēlē latvietes ar 13:3 uzvarēja Šveici (12.). Rezultatīvākā bija Jūlija Arefjeva (3+1). Latvijas izlase ar divām uzvarām trīs spēlēs ir ceturtā A apakšgrupā, kurā sacenšas deviņas komandas.
Otrdien abas izlases aizvadīs vēl pa divām spēlēm katra. Pēc grupu turnīra norisināsies "play-off" cīņas. "Open" grupā sacenšas 24 izlases, bet sieviešu turnīrā - 18 komandas.