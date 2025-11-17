Štrombahs ATP sezonu noslēdz 378. vietā; Semeņistaja noturas pirmajā simtniekā
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs jaunākajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā saglabā 378. pozīciju.
Tikmēr Kārlis Ozoliņš pakāpies par 17 pozīcijām (954.), bet Artūrs Žagars pakāpies par divām ailītēm (dalīta 1892.).
Noslēdzoties ATP sezonai, pirmās raketes godu saglabā spānis Karloss Alkarass, otrais ir "ATP Finals" uzvarētājs itālis Janiks Siners, tālāk ir vācietis Aleksandrs Zverevs, kuram seko serbs Novāks Džokovičs. Par trīs pozīcijām uz piekto vietu pakāpies kanādietis Fēlikss Ožjē-Aliasims, savas pozīcijas nemaina amerikānis Teilors Frics un austrālietis Alekss de Minors, par vienu ailīti uz astoto vietu pakāpies itālis Lorenco Muzeti, pēc četru pozīciju krituma devītais ir amerikānis Bens Šeltons, bet desmitnieku noslēdz brits Džeks Dreipers.
Dubultspēļu rangā Štrombahs atguvis vēl 11 vietas un ieņem 602. pozīciju, Ozoliņš ir 117 ailītes augstāk (691.), Žagars zaudējis trīs pozīcijas (1340.), bet Mārtiņš Rocēns ir 615 vietas augstāk (dalīta 1967.). Dubultspēļu rangā pirmais ir Loids Glaspūls no Lielbritānijas.
Tikmēr Latvijas tenisa pirmās raketes Aļona Ostapenko un Darja Semeņistaja jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā saglabājušas attiecīgi 23. un 94. vietu.
WTA tūre ir noslēgusies, bet līdz gada beigām notiks daži WTA 125 sērijas turnīri, kas var ieviest nelielas izmaiņas ranga pirmajā simtniekā.
Vēl no Latvijas tenisistēm pa vienai pozīcijai zaudējušas Anastasija Sevastova (209.) un Kamilla Bartone (564.), kāpumi ir Adelinai Lačinovai par četrām ailītēm (626.) un Beatrisei Zeltiņai par 40 pozīcijām (639.). Diāna Marcinkēviča zaudējusi piecas vietas (800.), Elzai Tomasei ir kāpums par vienu ailīti (926.), bet kritumi ir Sabīnei Rutlaukai par trīs vietām (1253.) un Margaritai Ignatjevai - par piecām (1474.).
WTA ranga pirmajā desmitniekā izmaiņu nav. Līdere ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, otro vietu ieņem poliete Iga Švjonteka, tālāk ir amerikānietes Korija Gofa un Amanda Aņisimova, Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, aiz kuras ir vēl divas ASV tenisistes Džesika Pegula un Medisona Kīza, astotā ir itāliete Jasmīne Paolīni, bet labāko desmitnieku noslēdz krievietes Mirra Andrejeva un Jekaterina Aleksandrova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko sezonu noslēgusi kā septītā. Darja Semeņistaja pozīciju nemaina (153.), kritumi ir Sevastovai par vienu pozīciju (505.) un Bartonei - par trīs (556.), kāpums par 79 vietām ir Tomasei (583.), bet Marcinkēviča zaudējusi četras pozīcijas (659.). Rangā atrodas vēl astoņas Latvijas tenisistes, kuras ir zemāk par 900. vietu. Dubultspēļu rangā kā pirmā sezonu noslēdza čehiete Kateržina Sinjakova.