Portugāle pārliecinoši iesoļo 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā
Portugāles vīriešu futbola izlase svētdien izcīnīja ceļazīmi uz 2026. gada Pasaules kausa finālturnīru. Kvalifikācijas F grupā Portugāle savā laukumā ar 9:1 (5:1) sagrāva Armēniju.
Spēles septītajā minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Renatu Veiga, bet aptuveni 11 minūtes vēlāk neizšķirtu panāca Eduards Spercjans. Pirmā puslaika turpinājumā armēņu vārtos bumbu divas reizes raidīja Žuāu Nevešs, vienus vārtus guva Gonsālu Ramušs, bet puslaika izskaņā 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Brunu Fernandešs. Otrajā puslaikā Fernandešs guva vēl vienus vārtus un precīzi izpildīja "pendeli", vēlreiz pretinieku vārtsargu pārspēja Nevešs, un kompensācijas laikā vēl 9:1 panāca Fransisku Konseisau, portugāļiem tiekot pie graujošas uzvaras.
Citā F grupas spēlē Īrija viesos ar 3:2 (1:2) uzvarēja Ungāriju. Laukuma saimnieku pirmos vārtus jau trešajā minūtē guva Daniels Lukāčs, bet 15. minūtē, precīzi izpildot 11 metru soda sitienu, rezultātu izlīdzināja Trojs Parots. Pirmā puslaika turpinājumā mājiniekiem vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Barnabāšs Varga. Īrija panāca neizšķirtu tikai 80. minūtē, kad vēlreiz precīzs bija Parots, kurš arī guva uzvaru nesošos vārtus kompensācijas laika sestajā minūtē.
Pēc sešām spēļu kārtām F grupā pirmo vietu un ceļazīmi uz finālturnīru ar 13 punktiem izcīnīja Portugāle. Īrija ar desmit punktiem ieņēma otro vietu, bet Ungārija ar astoņiem un Armēnija ar trīs punktiem ierindojās attiecīgi trešajā un ceturtajā pozīcijā.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās arī trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana, Kaboverde, DĀR, Katara, Anglija, Saūda Arābija, Kotdivuāra, Senegāla, Francija un Horvātija.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.