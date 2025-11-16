VIDEO: Ločmelis gūst divus vārtus un kļūst par mača pirmo zvaigzni AHL
Latvijas uzbrucējs Dans Ločmelis sestdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) spēlē izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem un tika atzīts par mača pirmo zvaigzni.
Ločmeļa pārstāvētā Providensas "Bruins" savā laukumā ar 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) pagarinājumā pārspēja Jūtikas "Comets".
Latvijas hokejists guva mājinieku pirmos vārtus, mača devītajā minūtē mazākumā izvirzot vadībā "Bruins", kā arī atnesa uzvaru pagarinājuma pēdējā minūtē. Viņš statistikā izcēlās ar sešiem metieniem pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Another look at Locmelis playing the hero with a MARVELous OT game-winner 🚨 pic.twitter.com/HaUjbvrIw7— Providence Bruins (@AHLBruins) November 16, 2025
Ločmelis šosezon 13 mačos izcēlies ar pieciem vārtiem un trīs rezultatīvām piespēlēm.
Citā mačā savus pirmos vārtus šosezon guva Raivis Ansons, kura pārstāvētā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" mājās ar 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) bija pārāka pār Springfīldas "Thunderbirds".
Ansons izcēlās ar precīzu metienu jau mača trešajā minūtē, panākot 1:0 "Penguins" labā. Viņš uz ledus pavadītajā laikā izpildīja vienu metienu pa vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficientu +1.
Vēl Sanda Vilmaņa pārstāvētā Šarlotas "Checkers" izbraukumā ar 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) uzvarēja Aiovas "Wild", Hēršijas "Bears", Ērikam Mateiko paliekot ārpus pieteikuma, viesos ar 4:3 (0:0, 2:2, 2:3) pārspēja Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms", bet Ebotsfordas "Canucks" bez Anrī Ravinska sastāvā viesos ar 0:7 (0:3, 0:1, 0:3) zaudēja Sandjego "Gulls"
Austrumu konferencē "Penguins" ar 25 punktiem 16 spēlēs ir līdere, par vienu pozīciju zemāk ar 24 punktiem 13 mačos ir "Bruins", "Checkers" un "Bears" ar 17 punktiem atrodas attiecīgi septītajā un astotajā vietā. Rietumu konferencē "Canucks" ar astoņiem punktiem 15 cīņās ierindojas 16. pozīcijā.
Pagājušajā sezonā par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja Šarlotas "Checkers".