Tokijas olimpisko spēļu vicečempione septiņcīņā Anuka Fetere saka ardievas sportistes karjerai
Tokijas olimpisko spēļu vicečempione septiņcīņā nīderlandiete Anuka Fetere ir paziņojusi par sportistes karjeras beigām, ziņo Starptautiskā Vieglatlētikas savienība (WA).
Fetere ir ieguvusi arī trīs pasaules čempionāta medaļas, septiņcīņā 2022. gadā ASV pilsētā Jūdžinā izcīnot otro vietu, bet 2017. gadā Londonā un 2023. gadā Budapeštā - trešo vietu, kā arī Amsterdamā kļūstot par 2016. gada Eiropas čempioni septiņcīņā.
"Es beidzu savu elites sportistes karjeru," sociālajos medijos raksta 32 gadus vecā sportiste. "Vairāk nekā 10 gadus ar pilnu atdevi esmu piedalījusies augstākā līmeņa sacensībās."
Viņai pieder Nīderlandes rekords septiņcīņā - 6867 punkti -, ko viņa sasniedza 2022. gada pasaules čempionātā, kur viņa piekāpās vien Beļģijas sportistei Nafisatū Tiamai. Šis rezultāts viņu pasaules visu laiku labāko rezultātu sarakstā ierindo 13. vietā. Fetere pēdējo reizi septiņcīņā startēja 2024. gada Parīzes olimpiskajās spēlēs, kur nespēja finišēt paceles cīpslas traumas dēļ. 2025. gadā viņa koncentrējās šķēpa mešanai, augustā uzvarot Nīderlandes čempionātā.
Viņas personiskais rekords šajā disciplīnā ir 59,81 metri, kas tika sasniegts 2022. gada septiņcīņas sacensībās Austrijas pilsētā Gecisā, sportistei septiņu disciplīnu summā svinot uzvaru.