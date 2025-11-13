Latvijas aizsargs Artūrs Andžāns ceturtdien rezultatīvi piespēlēja Hemēnlinnas HPK uzvarā Somijas hokeja čempionāta mačā savā laukumā.
Hokejs
Šodien 21:41
Andžānam uzvarētā Somijas hokeja augstākās līgas mačā rezultatīva piespēle
Latvijas aizsarga Artūra Andžāna pārstāvētā Hemēnlinnas HPK Somijas hokeja čempionāta mačā savā laukumā ar 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) pārspēja Vāsas "Sport".
Andžāns 32. minūtē rezultatīvi piespēlēja Jesem Kīskinenam spēles pirmo vārtu guvumā. Latvijas sportists 16 minūtēs un 52 sekundēs uz ledus divreiz meta pa vārtiem, nopelnīja divas soda minūtes, kuru laikā vārti zaudēti netika, un spēli beidza ar +/- rādītāju +2. Šosezon Andžāns 22 mačos ir sakrājis astoņus (3+5) rezultativitātes punktus.
Alberta Šmita pārstāvētā Mikeli "Jukurit" ar 35 punktiem 22 mačos turnīra tabulā ir ceturtā, Gustava Dāvja Grigala pārstāvētā Lapēnrantas "SaiPa" ar 34 punktiem 21 duelī ieņem piekto vietu, bet HPK ar 30 punktiem 21 cīņā ieņem 11. vietu 16 komandu čempionātā. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".