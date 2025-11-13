Citi sporta veidi
Šodien 19:20
Olaines cīkstoņi izcīna medaļas starptautiskā brīvās cīņas turnīrā “Martin Klein 62 memorial”
Olaines cīkstoņi guva ievērojamu panākumu, izcīnot vairākas medaļas starptautiskajā brīvās cīņas turnīrā “Martin Klein 62 memorial” Igaunijā, kur sacentās labākie cīkstoņi no Baltijas valstīm. Komandas dalībnieki izcīnīja gan pirmās, gan otrās vietas dažādās svara kategorijās, apliecinot savu meistarību un cīņas garu.
Pagājušajā nedēļas nogalē 9 Olaines cīkstoņi devās uz Igauniju, Vīlandi, lai piedalītos starptautiskā turnīrā “Martin Klein 62 memorial”. Turnīrā piedalījās labākie cīkstoņi no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.
Latvijas cīkstoņiem lielisks starts:
- Konstantīns Makejevs 29kg - 1. vieta
- Dmitrijs Daliba 75 kg - 1. vieta
- Aleksejs Golubs 110 kg - 1. vieta
- Markuss Linužs 44 kg - 2. vieta
- Artjoms Priļipko 57 kg - 2. vieta
- Matvejs Gļinkins 68 kg - 2. vieta