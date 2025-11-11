Kurucs un Šmits gūst pa deviņiem punktiem, "Baskonia" un "Anadolu Efes" cieš neveiksmi ULEB Eirolīgas spēlēs
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs otrdien ULEB Eirolīgas desmitās kārtas mačā izcēlās ar deviņiem punktiem, viņa pārstāvētajai Vitorijas "Baskonia" piedzīvojot neveiksmi, bet citā spēlē Stambulas "Anadolu Efes" no neveiksmes neglāba Rolanda Šmita deviņi gūtie punkti.
"Baskonia" viesos ar 89:114 (24:26, 24:32, 26:28, 15:28) zaudēja Telavivas "Hapoel".
Kurucs spēlēja 19 minūtes un 46 sekundes un realizēja trīs divu punktu metienus un vienu tālmetienu, neizpildot nevienu neprecīzu metienu. Viņš arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, vienu reizi kļūdījās, tika pie četrām piezīmēm un izprovocēja divus sodus, iekrājot efektivitātes koeficientu astoņi. Vitorijas vienībā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Timotijs Luvavu-Kabarro, kamēr "Hapoel" panākumu ar 24 punktiem, deviņām bumbām zem groziem un četrām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Elaidža Braients.
Savukārt "Anadolu Efes" izbraukumā ar 89:99 (24:28, 21:20, 28:28, 16:23) piekāpās Boloņas "Virtus".
Šmits laukumā bija 22 minūtes un deviņas sekundes un raidīja grozā trīs divu punktu metienus un vienu no diviem tālmetieniem. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, viena kļūda, viena piezīme un viens izprovocēts sods, tiekot pie efektivitātes koeficienta 12. Starp viesiem ar 25 punktiem izcēlās Šeins Larkins, bet Boloņas vienības labā 21 punktu guva Kārsens Edvardss.
Citos mačos Stamublas "Fenerbahce" bez Artūra Žagara pieteikumā mājās ar 84:75 (20:15, 20:15, 25:26, 19:19) guva panākumu pār Telavivas "Maccabi", bet Madrides "Real", kuras pieteikumā turnīram ir arī Gunārs Grīnvalds, viesos ar 76:89 (21:22, 17:23, 22:22, 16:22) zaudēja "Valencia".
Jau ziņots, ka Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" savā laukumā ar 102:86 pārspēja Belgradas "Crvena Zvezda".
Turnīra tabulā "Real" un "Fenerbahce" ar piecām uzvarām desmit mačos atrodas attiecīgi desmitajā un 11. vietā, "Dubai" bilance 4-6 dod 15. vietu, bet "Anadolu Efes" un "Baskonia" ar trīs uzvarām ierindojas attiecīgi 17. un 18. pozīcijā.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās. Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".