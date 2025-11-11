Latvijas basketbolistes rīt Slovēnijā sāks Eiropas čempionāta kvalifikāciju, paziņots galīgais sastāvs
Ārpus Latvijas sieviešu basketbola izlases sastāva pirmajam 2027. gada Eiropas sieviešu čempionāta (EČ) kvalifikācijas pirmās kārtas mačam paliek Līna Loceniece, Luīze Sila, Katrīna Ozola un Laura Meldere, ziņo Latvijas Basketbola savienība (LBS). Trešdien plkst. 19 Latvijas basketbolistes Ļubļanā pret Slovēniju sāks EČ kvalifikāciju.
No 16 Latvijas izlases kandidātēm, kuras devās uz Ļubļanu, galvenais treneris Matīss Rožlapa spēlei nav pieteicis Locenieci, Silu, Ozolu un Melderi.
Kvalifikācijas pirmās kārtas pirmā apļa turpinājumā Latvijas basketbolistes 15. novembrī Komandu sporta spēļu hallē uzņems Nīderlandi, bet 18. novembrī savā laukumā tiksies ar Igauniju.
Latvijas un Slovēnijas valstsvienībām šī būs sestā savstarpējā spēle. Līdz šim trīs no tām ir aizvadītas Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīros. 1997. gadā latvietes ar uzvaru pār slovēnietēm 82:70 sāka ceļu uz finālturnīru. 2016. gadā komandas pa reizei uzvarēja savā laukumā (51:69 un 77:66) un abas kvalificējās finālturnīram. Vēl divreiz ir spēlēts pārbaudes mačos. 2006. gadā uzvarēja Latvija (79:56), bet 2019. gadā pārākas bija pretinieces (80:79).
Kvalifikācijas turnīra B grupas pirmajā kārtā trešdien spēlēs arī Igaunija ar Nīderlandi.
Eiropas sieviešu čempionātā ir mainīta kvalifikācijas turnīra sistēma. Pirmajā kārtā 27 komandas, sadalītas septiņās grupās (sešās pa četrām un vienā pa trim komandām), šīs sezonas laikā aizvadīs divu apļu sacensības. Katras grupas divas labākās komandas, kā arī trīs no septiņām trešo vietu ieguvējām iegūs tiesības spēlēt kvalifikācijas otrajā kārtā, kur tām pievienosies septiņas Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra dalībnieces (Spānija, Itālija, Francija, Čehija, Vācija, Turcija un Ungārija).
24 komandas 2026./2027. gada sezonā cīnīsies par ceļazīmēm uz finālturnīru, kur jau garantētas vietas ir četrām rīkotājvalstīm - Beļģijai, Lietuvai, Somijai un Zviedrijai.
Latvijas sieviešu basketbola izlases sastāvs 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlei ar Slovēniju:
Ieva Pulvere, Vanesa Jasa, Enija Vīksne (visas - "TTT Rīga"), Anna Liepiņa, Kate Vilka (abas - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Ketija Vihmane, Digna Strautmane (abas - Vroclavas "Sleza", Polija), Anete Šteinberga, Kitija Laksa (abas - Skio "Famila", Itālija), Paula Strautmane (Ramatganas "Maccabi", Izraēla), Elizabete Bulāne ("Trutnov", Čehija), Aleksa Gulbe (Lionas ASVEL, Francija).