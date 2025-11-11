Dāvis Bertāns palīdz "Dubai" uzvarēt Eirolīgas mačā, kaut gan bija vēstīts par iespējamu ilgstošu prombūtni traumas dēļ
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns otrdien ULEB Eirolīgas mačā atgriezās "Dubai" sastāvā un ar astoņiem punktiem palīdzēja izcīnīt panākumu. Eirolīgas desmitās kārtas spēlē "Dubai" savā laukumā ar 102:86 (29:21, 22:26, 18:18, 33:21) pārspēja Belgradas "Crvena Zvezda".
Pagājušās nedēļas beigās "Dubai" vēstīja, ka Bertāns iedzīvojies paceles cīpslas traumā, kas viņam liegs doties laukumā aptuveni pusotru mēnesi, taču jau otrdien Latvijas basketbolists bija atpakaļ ierindā pēc tikai trīs izlaistiem mačiem.
Bertāns "Dubai" uzvarā spēlēja 19 minūtes un 41 sekundi un, realizējot vienu divu punktu metienu un divus no septiņiem tālmetieniem, guva astoņus punktus. Viņš arī izcīnīja atlēkušo bumbu, tika pie vienas rezultatīvas piespēles un piezīmes, kā arī iekrāja efektivitātes koeficientu četri un +/- rādītāju +6.
Dubaijas vienībā rezultatīvākais ar 20 punktiem un deviņām bumbām zem groziem bija Kenans Kamenjašs, bet Belgradas komandā ar 16 punktiem izcēlās Ebuka Izundu.
Otrdien desmitās kārtas spēlēs vēl Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" uzņems Telavivas "Maccabi", Rodions Kurucs un Vitorijas "Baskonia" viesosies pie Telavivas "Hapoel", Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" izbraukumā spēlēs ar Boloņas "Virtus", bet Madrides "Real", kuras pieteikumā turnīram ir arī Gunārs Grīnvalds, viesos spēlēs ar "Valencia".
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".